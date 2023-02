Insändare: Ingen orsak skåla för Finlands två decennier i valutaunionen

Under de 21 år Finland varit medlem i valutaunionen har utvecklingen varit följande: de privata hushållens belåning i förhållande till inkomsterna har ökat från 63 till 136 procent, den offentliga skuldsättningen har ökat från drygt 60 till cirka 190 miljarder euro eller från cirka 40 till ungefär 72 procent av bnp. Efter 2010 har bnp:s volymtillväxt avstannat. Under nästa regeringsperiod väntas den offentliga belåningen öka med tio miljarder euro per år enligt färsk prognos. Förra året var handelsunderskottet gentemot utlandet drygt tio miljarder euro.

Man behöver inte vara någon dysterkvist för att inse den katastrofala verkligheten bakom dessa siffror; kanske de tristaste siffrorna i landets fredstida historia. Under samma tid har Sveriges offentliga belåning gått ned från 38 till 32 procent medan Danmarks varit stabil med cirka 40 procent.

Under denna 21-åriga period kan slutet av Juha Sipiläs regeringsperiod anses vara den kanske mest lycka­de. Detta beroende på centralbankernas stimuleringar och inte minst på att Kina satte ytterligare fart på den internationella ekonomin genom en underskottsbudget om hela 14 procent 2017. Men de goda konjunkturerna är ett minne blott och räntorna på stigande och dagens värld tyvärr en helt annan.

Under samma period om 21 år har sysselsättningsgraden i Finland ökat från 64 till 75 procent. I dag är sålunda fler finländare med och kämpar för ett bättre Finland än tidigare. Fint.

Men. Paradoxalt nog hölls skutan Finland för 21 år sedan flytande med 64 mannar vid pumparna medan den i dag är sjunkande med 75 mannar. Ja, sällan eller aldrig har så många finländare jobbat så flitigt som i dag och aldrig har skulderna ökat så. Vilken paradox. Var är felet, fallerar systemet?

I dagens Finland lever man över tillgångarna med hjälp av lån på grund av att inkomster och förmåner höjts till en nivå man inte har råd med. Man kan också se det som att euron blivit för stark för oss. I denna lågkonjunktur är det dessvärre inte möjligt att sänka inkomster och förmåner nämnvärt, utan att åtstramningen får negativa följder, varför endast marginella effekter kan uppnås i detta konjunkturläge genom nedskärningar. I bästa fall kan man det första året av följande regeringsperiod uppnå en sanering om cirka 1,5 miljarder euro varefter det blir allt svårare att veta var man skall spara.

Tidigare har liknande problem lösts med devalvering, det vill säga en inkomstsänkning gentemot utlandet vilket inte är möjligt i dag. Därför fortsätter skulderna öka år efter år alla regeringars saneringsförsök till trots.

Nästa regering kan räkna med att räntan på den offentliga skulden första året enligt försiktig beräkning är cirka två miljarder större än 2022, andra året ungefär 2,5 miljarder, tredje året tre miljarder och fjärde året 3,5 miljarder större. Det går inte att göra nedskärningar eller skattehöjningar som kompenserar räntehöjningarna varför skuldspiralen tyvärr synes fortsätta.

Vill man se utvecklingen ur ett europeiskt perspektiv kan man konstatera att Återhämtningsfonden tillkom 2020 för att rädda euron då räntorna samma vår kraftigt började stiga i länderna vid Medelhavet. Fondens bidragsdel är hela 390 miljarder euro vilket betyder att länderna i norr inklusive Finland stödjer länderna i söder med större belopp än vad USA, världens ledande ekonomi, genom sin klimatfond (369 miljarder dollar) använder för landets omställning till grön ekonomi.

Återhämtningsfonden användes till att stödja överskuldsatta länder som misskött sin ekonomi medan pengarna i dag mer än väl skulle behövas för att klara det synnerligen bekymmersamma konkurrensläge den amerikanska klimatfonden som känt förorsakar Europa.

Ingen orsak sålunda att skåla i champagne, men kanske orsak att tänka på vad den nyligen pensionerade professorn i nationalekonomi vid Helsingfors universitet sagt om euron. Tänk om han har rätt då han anser att den för Finland är århundradets katastrof. Det får han absolut inte ha även om det börjar se så ut.

I varje fall upplever 21-åriga Eurofinland i dag en lärorik och smärtsam tid i hur det är att ersätta devalveringarnas dynamik med nedskärningarnas åtstramande logik.

K-G Backholm, Helsingfors