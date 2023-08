Svenska VM-stjärnan om E-Type: ”Vad är det?”

Scenen i det svenska omklädningsrummet efter straffsegern i söndagens åttondelsfinal mot USA: Olivia Schough står på ett bord, landslagskompisarna omringar henne, alla händer är i luften.

Allsången ekar: ”I'm a true believer, I'm with you through the night, you're my inspiration in life”.

Det har sett ut på samma sätt fyra gånger under VM redan.

– Vi har det som vår segerlåt, att vi ska fira med den. Det började nu under det här mästerskapet, säger Hanna Bennison.

Missat allsångerna

Men på frågan vad mittfältaren har för relation till E-Type, som ligger bakom Sveriges nya vinnarlåt, ser 20-åringen tom ut:

– Nej, jag vet inte vad det är faktiskt.

Sedan trillar polletten ner.

– Jaha, ”True believer”? Nej, innan visste jag inte vad det var för låt. Men nu har man ju lärt sig den, säger Bennison, som kom till världen bara fem år före låten.

Assisterande förbundskaptenen Magnus Wikman har inte deltagit i de svenska segersångerna efter matcherna. Han och övriga ledare har haft fullt sjå med att agera vattenbärare.

– Vi börjar dra väskor tidigt efter matchen, till bussar och lastbilar. Så jag har inte fått uppleva det. Det är några av de kvinnliga ledarna som är med och hjälper till i omklädningsrummet som får uppleva det där. Vi får se det på sociala medier i efterhand.

"Vet hon inte det?"

Han gillar dock E-Type, det får han medge.

Vad säger du om att Hanna Bennison inte vet vem E-Type är?

– Om vi känner till honom så är det väl vår ålder ... vi får acceptera att det är som det är.

– Men gör hon inte det?

Är det beklämmande?

– Ja, lite tufft är det väl ändå. För vår generation.