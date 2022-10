Bromsa svängdörren, också för ministrar

Pausen mellan ett avslutat ministeruppdrag och ett nytt jobb kan vara så lång som ett år enligt lagförslaget. Tanken är att de tidigare ministrar som sätts i karens ska få en ersättning som motsvarar ministerlönen. En särskild nämnd ska från fall till fall avgöra om det behövs en karens.

På det här sättet ska svängdörren mellan det offentliga och det privata bromsas upp. Det handlar alltså om en svängdörr där personer som har inflytande i samhället och politiskt, rör sig från den offentliga sektorn till den privata, eller tvärtom, på så sätt att det kan uppstå intressekonflikter och missbruk av information.

En minister har mycket information som ett företag som tangerar samma samhällsområde kan dra nytta av. I sådana fall blir karens aktuellt. Begränsningarna kan gälla även uppdrag inom styrelser och ledningsgrupper och ett eget företag.

Det är meningen att den nya lagen ska träda i kraft i juni 2023 och det innebär att den inte kommer att gälla den sittande regeringens ministrar. Men likt regeringen Sipilä 2015–2019 har den nuvarande regeringen Marin motsvarande frivilliga arrangemang.

Europarådet har en särskild enhet mot korruption, Greco, som utvärderar medlemsländerna. Redan 2018 kom Greco med en rekommendation att Finland bör förebygga korruption till exempel bland ministrar. Greco har även tidigare kommit med rekommendationer till Finland, bland annat fick vi vår första lagstiftning om valfinansiering efter att Greco hade påpekat att en reglering behövs.

Motsvarande karens för högre tjänstemän har funnits i över fem år, här kom rekommendationen från Greco redan 2005. Lagen omfattar även ministrarnas specialmedarbetare, de politiska statssekreterarna och Försvarsmaktens högsta ledning.

Enligt en utredning som Yle har gjort när det gäller regeringen Marins politiskt utsedda ministermedarbetare var antalet karensbeslut ungefär 30 i mitten av september, men i en tredjedel av fallen har ingen karens behövts.

De senaste månaderna är det många politiska medarbetare som har fått nya jobb – regeringens mandat tar slut efter riksdagsvalet i vår och medarbetarna söker sig till nya jobb. Karenstiderna har varit 2 till 5 månader långa.

Den längsta karensen på 5 månader fick Tino Aalto, tidigare medarbetare för socialdemokratiska ministrar. Han blev vd för Sågindustrins branschorganisation. Den kortaste karensen på 2 månader fick Vänsterförbundets ministermedarbetare Touko Sipiläinen, ny landschef för Greenpeace. De medarbetare som har fått nya jobb inom den offentliga sektorn klarar sig utan karens.

När en tidigare minister eller medarbetare försätts i karens är det rimligt att det betalas ut någon form av ersättning eftersom jobbstarten skjuts upp. För ministrarnas del föreslås en ersättning i storlek med den lön ministrar får. I lagförslaget begränsas inte ersättningstiden, vilket en del andra europeiska länder gör.

Enligt OECD är det ovanligt att ersättning betalas för hela karenstiden. Om det gäller ett helt år blir summan stor, men med tanke på statens finanser är det på sin höjd en droppe i havet, även om principen får en del kritik.

Ministrar som efter den politiska karriären blir konsulter eller lobbare diskuteras flitigt just nu på grund av gasrören Nord Stream 1 och 2 mellan Ryssland och Tyskland. Varken Paavo Lipponen (SDP) och hans engagemang som konsult för Nord Stream från 2008 eller Esko Ahos (C) medlemskap i den ryska Sperbanks styrelse skulle ha brutit mot de karensregler som nu planeras. Det finns givetvis också en moralisk aspekt. Kommunikationsminister Anne Berners (C) medlemskap i SEB:s styrelse 2019 diskuterades men regeringen Sipilä hann bli en expeditionsministär innan Berner blev styrelsemedlem.

Tidigare ministermedarbetare rekryteras gärna till kommunikations- och rådgivningsbyråer som Miltton och Ellun kanat. De har ett brett kontaktnät och kan beslutsmaskineriet. För någon dag sedan kom den nyaste rekryteringen till Miltton – en av statsminister Marins (SDP) medarbetare. Förra veckan snurrade svängdörren åt andra hållet då det blev klart att Milttons vice vd Katri Makkonen blir finansminister Annika Saarikkos (C) politiska statssekreterare. Makkonen har inga Centerkopplingar eller ekonomisk utbildning men företräder Saarikko i vissa sammanhang. Tidigare har hon arbetat som presidents Niinistös kommunikationschef och som journalist. Utnämningen väcker frågor med tanke på att valperioden snart är slut.

Det är positivt att folk rör sig från politiken till näringslivet, och från näringslivet till politiken. Lika klart är att det behövs regler som förhindrar att information en person har fått i sin politiska roll inte rakt av kan utnyttjas i företagsverksamhet. Det gagnar båda parter.