The Voice of Finland diskriminerade rysk medborgare

Under hösten 2022 spelades programmet The Voice of Finland in. Med som deltagare i kvalet, och vidare i tävlingen, var en rysk medborgare.

På grund av sitt medborgarskap stängde produktionsbolaget ITV Studios Finland Oy av deltagaren från programmet. Beskedet om att hon stängts av kom per SMS.

Diskrimineringsombudsmannen kom fram till att det var frågan om diskriminering.

”Produktionsbolaget för The Voice of Finland, ITV Studios Finland Oy, tog bort deltagaren från programmet på diskriminerande grunder, alltså är det frågan om diskriminering på basis av nationalitet”, säger diskrimineringsombudsman Kristina Stenman i ett pressmeddelande.

Produktionsbolaget har erkänt diskrimineringen och betalat gottgörelse till deltagaren. Diskrimineringsombudsmannen främjade förlikningen.

Ber om ursäkt för agerande

Pete Paavolainen, verkställande direktör för ITV Studios Finland Oy, ber om ursäkt för agerandet.

”I ett världsläge som inte tidigare setts fattade produktionsbolaget och kanalen ett snabbt beslut om att stänga av en deltagare från programmet mitt i produktionen. Strax efter det kom vi fram till att beslutet varit felaktigt och erbjöd deltagaren en möjlighet att återvända till tävlingen”, säger han i pressmeddelandet.

Deltagaren tackade nej till det erbjudandet. Efter beslutet upplevde att hon varken har ett hem i Ryssland eller Finland, sa hon till Yle då.

Den avstängda deltagaren har bott i Finland sedan sju år och berättade i höstas att hon blev finländsk medborgare år 2022 och motsätter sig ett ryskt anfallskrig.

Flera fall av diskriminering oroar

Sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina har flera fall av diskriminering och trakasserier mot personer med rysk bakgrund kommit till diskrimineringsombudsmannens kännedom.

Ryska medborgare i Finland har bland annat förbjudits att delta i tävlingsidrott på amatörnivå och blivit utsatta för påhopp i sociala medier, i sitt grannskap och på läroanstalter.

Det är inte acceptabelt, understryker diskrimineringsombudsmannen. Sanktioner mot Ryssland ska tillämpas enligt ramen för EU:s beslut.

”Sanktioner är noggrant begränsade rättsliga beslut. Deras tillämpningsområde kan inte självmant utvidgas”, säger Kristina Stenman.