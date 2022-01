39 kinesiska plan i Taiwans luftrum

39 kinesiska plan, främst stridsflygplan, flög in över Taiwans luftförsvarszon under söndagen, meddelar Taiwans regering. Det är den största kränkningen av luftrummet sedan i oktober.

Taiwan fungerar i praktiken som en självständig stat, men den har bara erkänts som en sådan av en handfull länder. Kina ser Taiwan som en utbrytarregion som ska återförenas med Kina.

Under de sista månaderna 2021 ökade antalet kränkningar av Kina i Taiwans luftförsvarszon. Allra flest kinesiska plan, 56 stycken, flög in i zonen den 4 oktober. Under hela den månaden registrerades 196 kränkningar.

Taiwan började i september 2020 publicera statistik på kränkningar av luftrummet.