385 nya coronafall på tisdagen

Allt fler har coronatestats det senaste dygnet.

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 385 nya fall av coronaviruset på tisdagen. Det totala antalet smittade är sedan epidemins början nu uppe i 51 047 personer, uppger institutet.

Incidensen stiger aningen och är nu 91,4 bekräftade coronafall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna jämfört med 89,6 fall under den föregående perioden på två veckor.

Sammanlagt 5 069 nya coronafall har rapporterats de senaste 14 dagarna. Hela 29 407 personer har tagit ett coronatest det senaste dygnet, efter att regeringen gick in för att styra mer resurser till testningen förra veckan.

Sammanlagt 210 194 finländare har hittills vaccinerats mot coronaviruset och över 60 000 av dem har redan fått sin andra dos av coronavaccinet, skriver institutet på sin webbplats.