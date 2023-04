HBL Debatt: Hur kort kan arbetstiden vara?

Att vi i dag är fixerade på en bestämd arbetstid har sina historiska orsaker. Författaren Peter Englund berättar hur arbetstiden för länge sedan bestämdes av solens uppgång och nedgång. Den industriella produktionen krävde sedan gemensamma och reguljära arbetstider. Så slog man i Finland år 1917 fast en arbetstid på 8 timmar per dag och 47 timmar per vecka. Det betydde 2 300 timmar per år. Semester (7 dagar) infördes 1922.

Vi övergick till 40 timmars vecka mellan 1967 och 1970. Semestern förlängdes och 40 timmars arbete förkortades med så kallad Pekkasledighet (100 timmar) år 1984. Sedan dess har inga väsentliga förkortningar skett. Tvärtom har vår livslånga arbetstid förlängts av en högre pensionsålder, men vår genomsnittliga livstid har också ökat. Vi använder under 10 procent av vår livstid till lönearbete.

Arbetstiden detta år är 226 x 7,5 = 1 695 timmar, räknat med privata sektorns semesterlängd. Semestern varierar inom de olika sektorerna. Det finns många olika längder på ett arbetspass, till exempel. 6, 7 ½, 8, 10, 12 och 24 timmar. Med deltidsarbete följer en motsvarande minskad lön. Att definiera arbete med tid är djupt förankrat i vår lagstiftning och avtalssystem.