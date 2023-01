Vd Susiluoto om IOK:s planer på att släppa in ryska idrottare: Problematiskt

Tillsvidare är de sanktioner som gällt för ryska och belarusiska idrottare i kraft. Sanktioner som varit i kraft i snart ett år eller från och med det att Ryssland inledde sitt invasions- och förstörelsekrig mot Ukraina.

Inom den Finländska olympiska kommittén har ståndpunkten inte förändrats. Ryska och belarusiska idrottare är fortsättningsvis inte välkomna att tävla på den internationella scenen. En uppfattning som delas av de övriga nordiska länderna och ett antal andra nationer.

– Vi fick nyligen ett brev från den ukrainska olympiska kommittén där de berättade att hundratals idrottare och tiotals tränare dött under Rysslands anfallskrig. Majoriteten av infrastrukturen har också bombats sönder. Att under dessa förhållanden diskutera ärendet om att eventuellt släppa tillbaka ryska och belarusiska idrottare på den olympiska scenen känns minst sagt problematiskt, säger Taina Susiluoto, olympiska kommitténs vd, till HBL.

IOK-ordföranden Thomas Bach har öppnat dörren för att ryska idrottare kunde få återvända till den internationella idrottsscenen.

– Jag har hört att Asien olympiska råd skulle ha erbjudit sig att arrangera "testtävlingar" i någon stil för att man där kunde pröva sig fram om det är säkert att tillåta ryska och belarusiska idrottare igen.

Om ryska och belarusiska idrottare tillåts igen ska de uppfylla vissa krav. De får inte tävla i nationens färger, under landets flagg och inte idka krigspropaganda av något slag under OS. Och att arrangera under IOK lydande tävlingar i Ryssland och Belarus är naturligtvis inte heller tillåtet.

En annan het fråga är dopningen. Ryssland har sannerligen inte gjort sig känd som någon mönsterelev inom dopning och antidopning och frågan är vad som hänt i landet då ingen utomstående kontroll funnits under det senaste året.

– Det här är också en sak som borde uppfyllas. Men hur kan vi veta att de idrottare som Rysssland eventuellt skickar till OS i Paris är rena, undrar Susiluoto.

De nordiska länderna, där Norge intagit den fränaste inställningen mot ryska idrottare, vill inte se ryska eller belarusiska idrottare i OS-sammanhang så länge kriget pågår. Men majoriteten av länderna utanför Norden är villiga att släppa på sanktionerna om idrottarna följer det reglemente som gäller för idrottare som tävlar under neutral flagg.

– Och samma sak ska gälla också i publiken. Där får det inte viftas med några ryska flaggor, säger Susiluoto.

Hur efterföljer man det?

– Bra fråga, säger Susiluoto.

– Det lidande som det ukrainska folket utsätts för går inte att beskriva. I svåra tider måste vi visa solidaritet mot dem. I alla former, säger hon.