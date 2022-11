Efter en paus på 10 år har en biograf öppnat i Rödbergen – dessutom kan man dricka vin i salongen

Efter ett uppehåll på ungefär 10 år har en biograf öppnat i Rödbergen. Det är den lokala aktören Riviera som utvidgar. Förutom den nyöppnade salongen på Docksgatan 7 driver företaget en motsvarande salong på Åsgatan 2 i Berghäll.

Biografen slog upp dörrarna den 18 november efter en omfattande renovering. Den föregående hyresgästen hade kontor i lokalen, men det är inte första gången film har stått i fokus.

– I den här salen har det faktiskt funnits en biograf tidigare. Byggnaden uppfördes som en kabelfabrik. Fabriken flyttade sedermera till fastigheten som vi i dag känner som Kabelfabriken. Under decennierna som följde har alla möjliga typer av verksamhet funnits här, men under 80- och 90-talen fanns Institutionen för filmkonst här, den som i dag sorterar under Aalto-universitetet, säger Atte Laurila som tar emot HBL.

Med den här lilla knappen kan man beställa mer mat och dryck mitt under pågående spelning. Fiffigt nog fyller man i den lilla blanketten och så utan att prata under föreställningen dyker det beställda upp. Man betalar i baren efteråt.

I filmkomplexet finns två biografsalar, men foajén skiljer sig från vad vi är vana vid. Det är nämligen inte något tyst väntrum, utan en bar.

– I Berghäll öppnade vi redan 2016. Den som varit där känner igen konceptet. Vi har fokuserat på att upplevelsen ska vara likadan. Men det finns klara skillnader. Till exempel satsar vi på vin här, medan fokus i Berghäll är på drinkar. På Åsgatan får man lite tilltugg, men här har vi ett fullt kök.

Vill man inte kolla film går det bra att även bara sitta i baren.

Kunderna tycker om att upplevelsen är något annorlunda, säger Laurila.

– Skillnaderna till en vanlig biosalong är påtagliga även för den oinvigda. Vi är vana att sitta i separata stolar och trycka i oss popcorn och läsk som man köpt innan man satt sig.

Här har stolarna bytts ut mot tvåpersoners soffor med ett litet bord (enmansfåtöljer finns också). Man kan förbeställa mat och dryck. Maten är anpassad för att ätas i mörker i en soffa under pågående film, dippar och liknande finns på menyn. Dessutom säger Laurila att man fokuserat lite extra på att den ska vara tyst. Mat som äts med händerna prioriteras alltså framom rätter som kräver bestick.

Men billigt är det inte. En biljett kostar mellan 16 och 25 euro. Utöver det vill många besökare ha ett glas rödvin eller liknande.

– Det här är en premium filmupplevelse. Det syns även i vår personalstyrka, vi har 15 anställda som servar kunderna. Det är ingen dussinupplevelse och sist och slutligen är det inte mycket dyrare än andra biografers premiumpaket eller att gå på teater. En bättre jämförelse är kanske mot restauranger, och då är prisklassen ganska långt jämförbar.

Tiziano som står i baren står även för en del av vinimporten. Han är från Italien och de viner han fixar är, inte oväntat, från samma land.

Enligt Laurila är Rivieras största konkurrenter inte Finnkino, Netflix eller HBO. Konkurrensen består närmast av en södernresa eller något annat lyxigt man bjuder sig själv på.

– Här flyr man vardagen, något som de flesta av oss vill. Vi erbjuder en tjänst som möjliggör det.

Laurila säger att de fokuserar på högkvalitativa filmer. Och det tar i filmer via vanliga filmimportörer men de visar även filmer de själv sökt fram.

– Vi försöker ha ett så brett utbud som möjligt. Här kan man se både Bondfilmer och arthousefilmer.

Hur har pandemin påverkat biograferna?

– Pandemin har på ett sett gjort det möjligt för oss att utvidga. Pandemin tvingade oss att utveckla vårt koncept till den grad att vi kan ta den här risken. Det har inte varit en trevlig upplevelse men den har tvingat oss framåt.