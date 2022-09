Diabetesläkemedel slut i apoteken – används också för viktminskning

– Vi säljer ozempic i tre olika styrkor och för två av dem är preparatet helt slut överallt. Av den svagaste dosen finns lite kvar i några apotek, men i huvudstadsregionen är det också slut, säger Kati Vuorikallas, farmaceutisk direktör vid Universitetsapoteket.

Enligt Fimea, som övervakar och utvecklar läkemedelsområdet, väntas störningen för dosen på ett milligram pågå till den 24 oktober, för de mindre doserna lite kortare.

Ozempic används för att hålla blodsockret nere hos personer med diabetes typ 2. På senare tid har efterfrågan på läkemedlet ändå ökat också utanför den här gruppen. Orsaken stavas semaglutid, som är läkemedlets verkande ämne och ett derivat av tarmhormonet GLP 1.

Semaglutidet har visat sig ha också en annan eftertraktad funktion: det främjar viktminskning. Följaktligen är det inte bara personer med typ 2 diabetes som använder det, utan också personer som har ett behov av att gå ned i vikt.

Enligt en studie som publicerats i New England Journal of Medicine hade försökspersonerna som fått semaglutid gått ned med i snitt 15 procent av sin vikt under 68 veckor, mot 2,4 procent i kontrollgruppen.