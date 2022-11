Marthaförbundet tipsar: Granska dina konsumtionsvanor

November är en konsumtionsmånad för många. Julen närmar sig och det ordnas flera shopping- och reajippon. Men man kan också göra tvärtom och fira Köp ingenting-dagen eller hålla en helt köpfri månad.

Den sista fredagen i november uppmärksammas Köp ingenting-dagen. Temadagen instiftades som en protest mot konsumtionssamhället och ett svar på Black Friday – USA:s största shopping- och readag.

Köp ingenting-dagen pågår i 24 timmar. Men varför inte låta dagen inspirera till en hel månad av reflektion över de egna konsumtionsvanorna? Utmaningen Köpfri november går ut på att minska vår konsumtion och bli uppmärksamma på vad vi faktiskt behöver och vad som är viktigt för oss.

• Undvik fönstershopping.

• Blockera reklam och sluta prenumerera på nyhetsbrev med reklaminnehåll. Avfölj konton på sociala medier som lockar till konsumtion.

• Gör en veckomeny. Då behöver du handla endast 1–2 gånger per vecka och undviker frestelser i affären.

• Gör mat på de ingredienser och råvaror du redan har hemma.

• Köp enbart begagnade prylar.

• Köp enbart inhemska produkter.

• Fixa något som du egentligen hade tänkt köpa nytt.

• Reflektera över pris per användning: hur många gånger använder du prylar och plagg? Vad blir priset per användning?

• Låna i stället för att köpa – och berätta för din vänkrets vad de kan låna av dig!

• Besök biblioteket och nyttja andra kostnadsfria tjänster och nöjen.



Nice cream

2 frusna riktigt mogna bananer

3 dl bär av valfri sort

nötter eller frön till dekoration

Gör så här:

1. Lägg de övermogna bananerna i frysen och låt frysa i åtminstone 40 minuter.

2. Mixa samman alla ingredienser i en matberedare eller med stavmixer.

3. Dekorera med exempelvis krossade nötter eller frön.

Recept och foto: Marthaförbundet