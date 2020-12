360 nya coronafall – 109 av dem i Helsingfors

360 nya fall av covid-19 har bekräftats under det senaste dygnet, meddelar Institutet för hälsa och välfärd på söndagen.

Hittills har 30 810 personer i Finland testat positivt sedan epidemins början.

Flest nya coronafall har konstaterats i Helsingfors (109), Vanda (43), Åbo, (42) och Esbo (23).

Antalet smittfall i förhållande till invånarantal har stigit i hela landet till 106,9 fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna jämfört med 95,4 fall under de föregående 14 dagarna.

Enligt fredagens uppgifter vårdas 240 personer på sjukhus för covid-19. 26 personer får intensivvård. I fredags rapporterades om 11 nya dödsfall i covid-19. 453 personer har dött i virussjukdomen sedan epidemins början.