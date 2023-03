Svenska Teatern uppmärksammar miljön och klimatet under temavecka: ”En viktig del i vår strategi”

Veckan består av fyra helheter. Måndagen den 17 april blir en temadag för scenkonsten och klimatet: ett seminarium, Scenmåndag och föreställningen Dalen. På Jorden. Den 22 april är det Earth Day. Då spelar Lärkans elever Is my microphone on på Amos-scenen? Evenemangen äger rum på Svenska Teatern och på G 18.

– Vi upplever att de här frågorna är angelägna. Ett av Svenska Teaterns fokusområden är hållbarhet och den här veckan är förankrad i vår strategi och vårt fokusområde som vi jobbat med sedan hösten. Det här har fötts i en dialog med Klockriketeatern, Svenska Teatern och Lärkan och tanken var att förverkliga något tillsammans på hösten, men tidtabellen var för stram, säger Svenska teaterns chef Joachim Thibblin.