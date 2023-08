Recension: Nina Roos visar oss det aldrig tidigare sedda

The Image is Collapsed into the Body

För två år sedan ställde Nina Roos ut enorma hudfärgade målningar, som stod i stark dialog med rummet, på konsthallen Kohta. I motivet fanns stickor som trängde in i den köttsliga färgen så att det nästan gjorde ont att betrakta. I den pågående utställningen på Galerie Anhava, vars målningar delvis också har visats i Oslo tidigare i vår, ligger betoningen på det skulpturala.

Det är som hon strävat efter att modellera fram måleriets väsen och dess relation till rummet och kroppen. Färgerna är nu mera kyliga och det förefaller som om hon betraktade världen på avstånd. Det är fråga om situationer laddade med osäkerhet, hot, melankoli och tomhet.

Till att börja med känns det som att träda in i en dimma, men sedan framträder färgerna: violett, pärlgrått och rött. Strukturer framträder svagt så småningom och jag kan inte hjälpa att jag febrilt letar efter något föreställande – är det ringen runt iris, en arm, ett knäveck? Är det en förstoring av något smått eller hur pass nära eller långt befinner man sig från objektet?

Titlarna är viktiga i helheten, som den stora vertikala målningen Melancholia med en mörk cirkelformation svävande upptill. Här finns referenser till Lars von Triers film, med en enorm, annalkande blå planet som sakta och hotfullt lägger sin skugga över allt spirande liv. Tankarna går till depression och saknad, likaså till jordens undergång.

De två ljusa målningarna vid namn Beekeepers med ett hotfullt uttryck har en viss antydan till liknande aspekter. Konstnären har inspirerats av Pieter Brughels d.ä. mystiska 1500-talsteckning Biodlare. De kusliga ansiktsmaskerna och korgarna från originalet har lösts upp i klumpiga antydningar till figurer, belysta av tunt applicerad ljusgrå färg. Det hela lämnas till fantasin, men ändå upplever jag gestalter som frenetiskt vill bryta sig ut ur målningen. Det förefaller som om målningen pustar och vill ut.

Roos har en djuplodande filosofisk syn på verkligheten och illustrerar skeenden. Ett genomgående tema sedan hennes genombrott på 1990 tycks vara sättet hur vi betraktar. Det är ett konstnärskap som visar att en lojal relation till måleriet fortfarande är möjlig. Hon har länge uttryckt ett så kallat negativ, då det egentliga motivet är borta och ett underliggande skikt blir kvar. För Roos är målningar inte bilder; ett fotografi kan vara en bild, men inte en målning. En målning är för henne en kroppslig upplevelse, en process och samtidigt något i sig självt.