Insändare: En samspelt majoritetsregering måste vara överens också om detaljerna

Den snart femtonåriga tidsperioden i skuggan av kriserna har ruskat om i politiken och ekonomin. Ekonomin har präglats av att EU och USA och deras centralbanker ECB och Fed i osäkra förhållanden för säkerhets skull borgat för de finansiella behoven i finanskrisen och mot klimatkrisen och pandemin. Den senaste krisen har sitt upphov i Putins geopolitiska hybris och anfallskriget mot Ukraina och utnyttjandet av energin som ett vapen mot väst för stödet till Ukraina. De skyhöga energiprisernas andel i den höga inflationen är stor och livsmedelskrisens uppsegling en direkt följd av krigshandlingarna i Europas spannmålsbod och utsikterna i Afrika.

Regeringarnas och centralbankernas krismotverkande och frikostiga – och för sin del inflatoriska – finans- och penningpolitik och initiativ till en stor mängd stipulerade projekt har samtidigt hållit många företag vid liv. Pricken på i:et har varit den administrativa nollräntan. Den lösa penningpolitiken har och kommer att ha många oönskade, men inte oförutsedda misslyckanden och allehanda ljusskygga effekter. Också lagens långa arm kommer att vara fullt sysselsatt.

Nationellt, utöver energi- och inflationskriserna upplever vi en vård- och omsorgskris, en demografisk och inte minst en hållbarhets- och uppseglande skuldsättningskris. Och kriserna lär inte ta slut.

Regeringens sammansättning är inte den mest optimala vad statsfinanserna gäller, ansvarslös uttryckte sig ett antal ekonomer nyligen. Det kopiösa penningflödet har inneburit en bekvämare sits än normalt i synnerhet för vänstern. Det är ingen hemlighet att man där traditionellt inte ser något större problem i budgetunderskott och skuldsättning. Situationen har utnyttjats till att med lånemedel finansiera goda föresatsers uppfyllelse, utan överdrivet penningräknande. Men bidragen till den potentiellt egna väljarkåren bidrar också till att öka budgetunderskottet. Den kommande statsministern deklarerade redan före utnämningen avsikten att spendera. Men i tillfredsställelsen att efter ett köpslående med regeringsparterna ha fått igenom sina önskemål glömmer man lätt en gammal visdom: Starka statsfinanser är de svagastes bästa värn.

Regeringens uppenbart svåra beslutsfattande, långsamheten och eftersläpningen – tack och lov inte i säkerhetspolitiken – har uppmärksammats. Från ansvarigt håll har i största allmänhet hänvisats till exceptionella förhållanden, underförstått bland annat pandemin. Där borde man lägga åtminstone en lärdom i minnet: regeringen skulle enligt presidentens förslag ha organiserat en så kallad knytnäve – expertgrupp – att förbereda regeringsbesluten. I stället satt de centrala ministrarna under långa tidsperioder fast i otaliga sammanträden i hela dagar och halva nätter – ofta utan att komma till beslut – på bekostnad av det övriga regeringsarbetet. Intrycket av allmänt organisatoriska problem och interna motsättningar kan inte undvikas, EU-politiken inkluderad, att döma av aktuella brister i intressebevakningen.

Inflationen och i synnerhet en självförverkligande inflationsspiral förstör ekonomin. Följaktligen har

centralbankerna resolut inlett en åtstramande politik för att stoppa den hotande utvecklingen. Styrräntorna höjs fortsättningsvis i snabb takt för att kyla ner ekonomin, via en recession om krävs. ECB minskar och upphör med stödköpen av EU-länders skuldpapper. För en yngre generation kan nollräntan ha blivit en slentrian och nu en oväntad realitet.

Statens ränteutgifter stiger snabbt och ökar till minst 1,5 miljarder euro 2023 med en statsskuld om cirka 148 miljarder euro och 2024 betydligt mera. Jämför skulden 2009: 64 miljarder euro. Finansministeriets tjänstemän varnar för en återvändsgränd om vi inte tar itu med budgetunderskotten och hållbarhetsgapet. I tjänstemännens tappning är behovet av besparingar eller ökade intäkter sex plus tre miljarder euro under två mandatperioder för att balansera ekonomin. Långsiktigheten tilltalar, ett flertal riksdagspartier – inte alla – stöder initiativet i stort. Fyra plus fyra miljarder euro har figurerat i offentligheten.

Men först måste en samspelt majoritetsregering kunna bildas efter riksdagsvalet. Den måste vara överens inte bara i stort, utan också om detaljerna. Ett stort misslyckande skulle vara ett slätstruket och nedprutat regeringsprogram, där en politiska dragkamp om just detaljerna tillåtits spoliera uppdraget.

Ännu är det inte försent att stiga tidigt upp.

Ove Ohlström, Helsingfors