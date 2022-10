Dimitri Qvintus: Svenskfinland kan avgöra Finlands riktning

Valvakor är alltid spännande. Kampanjen är förbi och det enda man kan göra är att hoppas på att det som gjordes under kampanjen var det som väljarna behöver och vill. Pulsen är hög och tankarna far mellan små detaljer och det stora hela. Huvudet är fullt av frågor: var vi tillräckligt länge på torget, borde vi ha talat mer om det ena, varför gjorde vi inte det andra? Det är en fin och viktig stund då de som försöker få makt står helt maktlösa. Just den stunden beskriver demokrati.

