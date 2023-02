Analys: Vad gjorde den mystiska kinesiska ballongen i USA? Så här påverkas stormaktsspelet

Den kinesiska ballongen har skapat en diplomatisk kris mellan Kina och USA. Kina hävdar att det var en väderballong som oavsiktligt drivit in i amerikanskt luftrum, men USA menar den 60 meter höga ballongen var avsedd för spionage.

En motsvarande ballong upptäcktes förra veckan över Sydamerika. Kina har medgett att även den är kinesisk.

Spionballonger användes av USA under kalla kriget, under 1940- och 1950-talen, men ersattes sedermera med flygplan och senare med satelliter. Kina har också tiotals satelliter, som anses kunna ge samma information som en spionballong. Samtidigt passerar satelliter i låg omloppsbana snabbt, medan ballonger potentiellt kan studera ett mål under längre tid. Ballonger kan också utrustas med kameror, som ger skarpare bilder än satelliter i hög omloppsbana.