HBL:s julkalender lucka 11: Med Stefan Lindfors på jungfrufärd

Stefan Lindfors gör designen, hantverkarna verkställer planen.

Så har det alltid varit, och så var det också när Lindfors formgav skulpturer för det splitternya passagerarfartyget som nyligen anlänt från Kina.

– Jag rör inte mina egna skulpturer. Jag har skickliga hantverkare. Om de dog, gick i pension eller stack skulle jag vara i pisset, sade Lindfors.

När Lindfors såg sina tre skulpturer på fartyget var det första gången han såg de färdiga produkterna.

– Han var uppriktig lättad. Man liksom såg hur en börda släppte från hans axlar, minns reporter Bille Sirén.

Lindfors föreslog att han skulle kliva upp på ett bord ute på däck för att han och hans verk Symbiosis skulle rymmas i samma bild.

Vad heter fartyget som hade jungfrufärd den första mars i år?

