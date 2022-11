Kjell Simosas maratonsändning gör comeback på Yle Extrem – ”Vi förstår att det har varit ett ekonomiskt utmanande år”

Kjell ”from Hell” Simosas slog rekord under direktsändningen som varade i 66 timmar och 6 minuter Radiolegendarenslog rekord under direktsändningen som varade i 66 timmar och 6 minuter under Yle Extrems välgörenhetssändning under Näsdagen i fjol. Sändningen blev troligen den längsta i Finlands historia, och på onsdag morgon är det dags igen.

Klockan 05.53.54 drar årets maratonsändning i gång, och pågår till klockan 24.00 på fredag. Det innebär att årets upplaga kommer vara sex sekunder längre än i fjol.

– Jag har fått göra många roliga grejer på Yle, eftersom jag har jobbat där i en evighet. Men om jag måste lyfta fram en grej som jag kommer minnas särskilt bra på dödsbädden så är det här på plats nummer ett, säger Simosas.

Tipsade om rika personer

Fjolårets sändning skramlade ihop närmare 54 000 euro till insamlingen, vilket var en fördubbling av Svenska Yles tidigare rekord, berättar Simosas. Siffran kan också jämföras med 2020 då Extrem satte upp den improviserade sitcomen Född i farstun som landade på 8 600 euro.

– Det är klart att vi skulle vilja nå ens närapå samma siffra som förra året. Men vi har försökt att inte fokusera för mycket på det. Vi förstår att det har varit ett ekonomiskt utmanande år för jättemånga, så vi kan inte räkna med något.

Han minns att folk hörde av sig och tipsade om rika personer som kunde tänkas ha hundralappar över i fjol, vilket han hoppas att lyssnarna gör även i år.

Favorit i repris. Radioprogramledaren Kjell Simosas sänder en maratonsändning på Yle Extrem, Vega och Arenan i år igen.

Spelade otäck musik i Vega

Paleface gästa studion och spela vinylskivor på onsdag kväll, och medlemmar ur Även om årets konceptet är det samma har kanalen satsat på några nyheter i år. I fjol hade sändningen mest aktivitet mellan klockan 08–18, men i år kommer bland annatgästa studion och spela vinylskivor på onsdag kväll, och medlemmar ur det hajpade hårdrocksbandet Dirt agerar DJ på torsdagskvällen.

Tanken är att ha ett mer aktivt program även under nätterna.

– Vi försöker utnyttja varje timme av sändningen ännu mer än i fjol.

Några personer som kommer intervjuas under sändningen är president Tarja Halonen, Nickelback, Janne Grönroos och Kaj Korkea-aho.

Själv njuter ”Kjell from Hell” särskilt mycket över att radiosändningen kommer höras i både Extrem och Vega från och med midnatt, liksom i fjol.

– Förra året satte jag på riktigt otäck black metal direkt efter klockan tolv, säger Simosas glatt.

Den ena sekunden vaxades min reve, och den andra hade jag Elisabeth Rehn med mig i studion. Kjell Simosas

Vaxade rumpan

Under sändningen får Simosas hjälp av sina kollegor på Extrem som gästar studion i tur och ordning, vilka även har planerat in olika programpunkter för veckan. På många ställen i Simosas körschema står det bara ”överraskning”.

I fjol fanns en specialbyggd kista i studion som han kunde ligga och sussa i mellan varven. Men det är oklart hur mycket sömn det sist och slutligen blev, berättar han. Den första natten vilade han 1,5 timme och den andra två timmar.

– Jag har fördelen att jag klarar mig utan sömn och mat bara jag är tillräckligt ivrig över något. Och så var det förra året, varje timme var så jävla rolig!

Han berättar att lyssnare och tittare hörde av sig och uppskattade det varierade programmet under sändningen i fjol.

– Den ena sekunden vaxades min reve, och den andra hade jag Elisabeth Rehn med mig i studion, minns han.

Simosas kollegor kallade också in en tatuerare som förevigade Anastacias låttitel Left Outside Alone på hans högra fot. Låten är inte hans favorit, om man säger så.

Svenska Yle uppmärksammar årligen Näsdagen som är den finländska versionen av brittiska Red Nose Day, som samlar in pengar till utsatta barn i världen. Stiftelsen näsdagen står bakom kampanjen.