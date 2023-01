Paralympiska kommitténs verksamhet i fara – lämnade in ansökan för sent och går miste om statsstöd på 2 miljoner euro

En del av Paralympiska kommitténs verksamhet är i värsta fall hotad efter att Undervisnings- och kulturministeriets inte beviljar statligt stöd till kommittén för år 2023. Orsaken är att paralympiska kommittén lämnat in ansökan för sent.

Paralympiska kommittén meddelar att generalsekreteraren Riikka Juntunen lämnat in ansökan en dag för sent. Deadline för ansökan var 1 december medan Juntunen lämnade in ansökan dagen därpå. Det ledde till att Undervisnings- och kulturministeriet inte beaktade eller behandlade ansökan.

Kommitténs styrelseordförande Sari Rautio säger till HBL att man utreder vilka möjligheter det finns att kompensera för den summa som uteblir på grund av misstaget

– Stödet i fråga utgör cirka 60 procent av vår årsbudget, så det är klart att det situationen inte är enkel. Men vi måste titta på saker detalj innan vi vet hur stora problem det här orsakar, säger Rautio.

År 2022 fick Paralympiska kommittén statsunderstöd på 2 062 000 euro. Paralympiska kommitténs årsbudget är i sin helhet 3 360 000 euro. Enligt Sari Rautio har man ändå lyckats spara en del pengar de senaste åren

– Vi drabbas inte av någon omedelbar kassakris.

”Unikt misstag”

Juntunen har fått i uppdrag att med omedelbar verkan utreda hur Paralympiska kommittén ska kunna genomföra sin verksamhet så normalt som möjligt och hur de negativa ekonomiska effekterna på bästa sätt kan minimeras. Juntunen har dessutom fått en skriftlig varning av Paralympiska kommitténs styrelse.

Övervägde ni att avskeda Juntunen?

– Vi funderade över olika åtgärder och tittade på hur man har gjort i liknande fall tidigare. Det här är ett unikt misstag av henne (Juntunen). Hon har skött sina uppgifter exemplariskt innan det här och är mån om att ställa allt till rätta. Vi bedömer att vi har nytta av henne för att klara den här situationen.

För Paralympiska kommitténs del är årets största händelse Special Olympics i Berlin i juni. Finland ska delta med 65 idrottare.

Kommer ni att kunna genomföra tävlingarna på önskat sätt?

– Ja. Idrottsevenemangen är det absolut viktigaste och vi kommer att lösa det, säger Rautio.

Artikeln uppdateras.