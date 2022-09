Med seger undviker Finland sannolikt NBA-superstjärnan i åttondelsfinal

Finland säkrade en plats i EM-slutspelet redan i tisdagens ödesmatch mot Tjeckien. I gruppspelsavslutningen på torsdag kämpar Finland till och med om en andraplats i sin grupp.

Om Finland slår Nederländerna blir gruppspelssaldot tre segrar och två förluster och då kan man i bästa fall komma tvåa i gruppen. Gruppsegern går antingen till Serbien (4–0) eller Polen (3–1) som möts i torsdagens sena match. Om Finland och Serbien vinner är Finland tvåa i gruppen.

Skräller Polen är Finland utanför två-i-topp.

Finland kan också vid seger bli bara fyra om Polen slår Serbien samtidigt som Israel vinner över Tjeckien.

Mardrömsmotståndaren: Giannis Antetokounmpo och Grekland

Om Finland skulle förlora mot Nederländerna finns en stor risk att laget trillar ner till en fjärdeplats, vilket betyder att Finland ställs mot C-gruppens vinnare i åttondelsfinalen på söndag. Gruppsegrare är Grekland som vunnit samtliga fyra matcher hittills.

En förlust kan också ge en tredjeplats men då måste Tjeckien slå Israel med färre än 18 poäng. Också då skulle Finland man undvika mardrömsmotståndaren Grekland.

Greklands – och en av hela EM-turneringens – största stjärna är Giannis Antetokounmpo som senast exploderade till med hela 41 poäng mot Ukraina. Grekens poängsnitt är turneringens bästa: 31,0 per match. Jämförelsevis är Lauri Markkanen trea i poängstatistiken med sina 25,5 poäng per match.

27-åringens meritförteckning är hisnande läsning. Antetokounmpo, eller bara "Giannis", blev utsedd till NBA-grundseriens mest värdefulla spelare två år i rad 2019 och 2020 och utsågs också till ligans bästa försvarsspelare 2020. Sommaren 2021 ledde han sitt Milwaukee Bucks till NBA-titeln och valdes till finalernas mest värdefulla spelare.

Under de fem senaste NBA-säsongerna har Giannis haft ett poängsnitt mellan 26,9 och 29,9. Retursnittet har under dessa säsonger varit tvåsiffrigt och dessutom delar den atletiska forwarden ut över fem assist per match säsong efter säsong.

Honom och de övriga formstarka grekerna undviker Finland gärna i slutspelsmatchen där Finland jagar sin första kvartsfinalplats någonsin.

C-gruppens övriga slutspelslag och potentiella motståndare för Finland är Kroatien, Ukraina och Italien.