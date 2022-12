Analys: Moskva är inom räckvidden för Ukrainas nya mystiska drönare – Putin måste tänka om sin strategi

Under måndagen och tisdagen attackerade Ukraina strategiska mål djupt inne i Ryssland, för första gången sedan president Vladimir Putin inledde sitt invasionskrig i februari. Under måndagen skadades två strategiska bombplan av explosioner vid flygbasen Engels, över 600 km från den ukrainska gränsen, och flygbasen Djagilevo, endast 200 km sydost om Moskva och 700 km från den ukrainska storstaden Charkiv. Under tisdagen attackerade Ukraina en bränsledepå vid flygbasen i Kursk, som också ligger hundratals kilometer innanför Rysslands gränser.

