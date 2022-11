HBL i Ruka: Rysslands frånvaro väcker blandade känslor i världscupen – ”jag hoppas mina ryska vänner snart kan tävla mot oss igen”

Herrar, sprint (k), final

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 2.26,00, 2) Even Northug, do, +1,66, 3) Pål Golberg, do, +1,94, 4) Erik Valnes, do, +2,27, 5) Calle Halfvarsson, Sverige, +3,73, 6) Jules Chappaz, Frankrike, +9,36.

Damer, sprint (k), final

1) Emma Ribom, Sverige, 2.49,22, 2) Johanna Hagström, Sverige, +0,91, 3) Tiril Udnes Weng, Norge, +0,93, 4) Jasmi Joensuu, Finland, +2,41, 5) Kristine Stavås Skistad, Norge, +13,89, 6) Maja Dahlqvist, Sverige, +51,52.