Läkare oroliga för drottning Elizabeths hälsa

Den kungliga familjen har informerats om läkarnas oro, enligt Buckingham Palace. Prins Charles, hertiginnan Camilla och prins William är på väg till slottet Balmoral i Skottland, där drottningen befinner sig.

Hela nationen är "djupt oroad" över drottningens hälsa, skriver premiärminister Liz Truss på Twitter.

"Mina tankar – och tankar från människor tvärs genom Storbritannien – är hos hennes majestät drottningen och hennes familj", skriver Truss.

Den 96-åriga regenten ställde in ett åtagande under onsdagen sedan läkare rekommenderat vila. Under tisdagen genomförde hon däremot sin konstitutionella roll i samband med att hon formellt bad Liz Truss bilda regering och därmed bli premiärminister i Storbritannien. För första gången skedde ceremonin utanför centrala London, då drottningen tog emot Truss i Balmoral.

Drottning Elizabeth har tampats med hälsoproblem ända sedan oktober förra året, då hennes hälsa gjorde det svårt för henne att röra sig.

"Drottningen har det fortsatt bra i Balmoral", står det vidare i uttalandet.