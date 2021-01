318 nya coronafall – så här är läget i Nyland just nu

Flest nya coronafall under det senaste dygnet har rapporterats i Helsingfors och Vanda. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt varnar för den nya virusvarianten som sprids allt snabbare.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 318 nya fall av coronavirussmitta på fredagen.

De nya fallen finns bland annat i Helsingfors (+66), Vanda (+40), Tammerfors (+28), Åbo (+27), Esbo (+20) och Uleåborg (+17).

Sammanlagt 39 911 personer bekräftats smittade sedan epidemins början.

Den nationella incidensen, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är 62,2. Under den föregående perioden var incidensen 70,1.

Incidensen är för tillfället högst inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: 105,8.

Därefter kommer Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (85,7) och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt (70,9).

Hittills har omkring 100 000 doser vaccin anlänt till Finland. Under den här och övriga veckor i januari väntas 50 000 nya doser per vecka anlända.

Enligt torsdagens uppgifter från institutets vaccinationsregister har 33 033 personer vaccinerats mot viruset, vilket motsvarar omkring 0,6 procent av landets befolkning.

Registret uppdateras med fördröjning och därmed uppskattar institutet att den verkliga siffran är högre.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt höll en presskonferens på fredagen. Här kan du läsa vad som sades där om bland annat det nya virusvarianten: