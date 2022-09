Marthorna tipsar: Energismart fredagsmat

När du använder dig av ugnen lönar det sig att utnyttja för- och eftervärmen. I dessa recept kan rotsakerna med fördel sättas in i kall ugn och under tiden påbörjar du arbetet med grytan, som du steker i en ugnsfast panna. Så fort ugnen är varm sätter du in pajen och då är samtidigt din gryta redo att åka in. När pajen är nästan klar kan du stänga av ugnen och din middag blir då klar på eftervärme.

Blir det rester över till dagen efter lönar det sig att använda mikron för uppvärmning. Mikron är mera energismart för uppvärmning av enstaka portioner. Också gröt och omelett för det lilla hushållet kan du göra i mikron för att spara energi.

7 tips för energismart matlagning

1. Ångkoka grönsaker som broccoli och blomkål med durkslag samtidigt som du kokar annat i kastrullen.

2. Utnyttja ugnens för- och eftervärme, och tänk på att grädda flera saker i ugnen samtidigt.

3. Undvik att öppna ugnen – temperaturen sänks vid varje öppning.

4. Frosta av frysen regelbundet. En avfrostad frys fungerar bättre och drar inte extra energi.

5. Planera din matlagning och tänk som en restaurangkock: se till att du har skaffat alla ingredienser och plocka fram dem samtidigt. Läs igenom receptet och var alltid steget före: på det sättet minimerar du disk, öppnar inte kylskåpet i onödan och kan planera användningen av spis- och ugn effektivt.

6. Använd diskmaskinen och skapa goda rutiner för när den ska sättas igång. Tvätta gärna på natten när energiåtgången är låg. Välj ekoprogrammet.

7. Minimera allt matsvinn för att spara på resurser på nationell nivå och av respekt för råvaran.

Grisfilé med rosmarin och rostade rotfrukter

Ingredienser till grytan:

500–600 g gris inrefilé (kassler och yttrefilé passar också)

1 gul lök

1 vitlöksklyfta

Olja för stekning

1 msk färsk rosmarin

1 dl vatten

½ msk buljongpulver eller ½ grönsaksbuljongtärning (kan uteslutas)

150 g crème fraîche

1–2 msk grov senap

honung

3 höstäpplen i klyftor

Salt, peppar

Ingredienser till rostade rotfrukter:

Cirka 1 l rotfrukter (exempelvis morot, palsternacka, potatis)

1 msk honung

2 msk olivolja

2 msk färsk timjan eller rosmarin

Salt, peppar



Gör så här:

Skala och tärna rotfrukterna och ringla över olivolja, honung och smaksätt med salt, svartpeppar och timjan eller rosmarin.

Ställ rotfrukterna i en kall ugn, och ställ på 200 grader. Rosta 35–40 minuter eller tills de har fått färg och är mjuka. Det är bra att röra om grönsakerna med jämna mellanrum när de är i ugnen så de får en jämn yta.

Tillred under tiden grytan:

Finhacka lök och vitlök.

Bryn köttet i olja i en stekpanna tills det fått fin stekyta. Sätt åt sidan.

Tillsätt lök, vitlök och rosmarin i stekpannan och bryn tills löken är mjuk men inte tagit färg.

Tillsätt senap och häll i vatten och buljongpulver. Lägg i köttbitarna och tillsätt crème fraîche och äppelklyftor.

Smaksätt med honung, salt och peppar. Ställ i ugnen (använd en ugnsfast panna) på 200 grader och låt småsjuda i 10–15 minuter eller tills köttet är genomstekt och äppelklyftorna mjuka. Servera med rostade rotfrukter.



Äppelgalette

Ingredienser:

5 dl speltsikt

2 msk socker

150 g smör

1 dl iskallt vatten

Fyllning:

200 g smör

2 dl socker

2 ägg

100 g mald mandel

80 g malda hasselnötter

1 nypa salt

Cirka 5–7 skivade äpplen

1 tsk kardemumma

½ dl flagad mandel

1 ägg för pensling



Gör så här:

Mördegen: blanda alla torra ingredienser. Tärna smöret. Blanda snabbt till en smulig deg. Droppa i vattnet och för ihop till en degklump. Platta ut, och låt vila i kylskåpet i cirka en timme.

Vispa med en elvisp smör och socker tills det blir vitt och poröst. Tillsätt ett ägg i taget och till sist mald mandel och hasselnötter.

Skiva äpplena med skalet på.

Kavla ut degen till en rund cirkel på en bakplåt beklädd med bakplåtspapper. Bred ut mandelkrämen i mitten över degen och placera äppelskivorna ovanpå, vik in kanterna ovanpå äpplena och strö på mandelflagor.

Pensla degen med ett uppvispat ägg.

Grädda i ugnen på 200 grader i cirka 20 minuter.

Stäng av ugnen och fortsätt grädda 10 minuter i eftervärme.