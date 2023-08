Krönika: Kungens tyska familj ruvar på mörka hemligheter om incest och utpressning

En av Adolf Hitlers betrodda män var Karl Eduard, hertig av Sachsen, Coburg och Gotha. Hertigen var en hängiven nazist och utlyste sin stad Coburg till ett nazistiskt säte. När hans dotter, prinsessan Sibylla, gifte sig med den svenske arvprinsen, Gustaf Adolf, vajade hakkorsflaggorna över paret.

Hertig Karl Eduard var alltså kung Carl XVI Gustafs morfar. Det svenska hovet har inte förnekat morfaderns nazistiska koppling vilket hedrar dem. Det hade dessutom varit lönlöst eftersom sanningen om hertig Karl Eduard är dokumenterad. Efter krigsslutet tillfångatogs han av amerikanerna och internerades i ett krigsfångeläger. Han anklagades för brott mot mänskligheten men lyckades utverka ett mildare åtal och dömdes till böter för nazistiskt medlöperi. Hertigen ångrade aldrig sitt nazistiska förflutna och avled i stillhet 1954.



Allt detta plus kungens mormors, hertiginnan Victoria Adelheids, skrupelfria kupp som ledde till att hon illegalt roffade åt sig stora delar av hertigfamiljens enorma förmögenhet, som hertigen redan hade sålt till delstaten Thüringen och fått miljoner för, avhandlas grundligt i journalisten Jan Mosanders bok Bland myglare, ministrar och miljardärer (Lind & Co, 2020). I den sålda förmögenheten ingick barockslottet Friedenstein samt slottsmuseet med en oskattbar samling konst, bland dem ett självporträtt av Rembrandt och skisser av Rubens. Efter den giriga hertiginnans kupp dök konstverken upp på marknaden och renderade hertigfamiljen nya miljonbelopp. Familjen var inte barskrapad, den hade fått behålla slotten Callenberg och Veste i Coburg plus stora arealer mark.