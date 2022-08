Svenska Teatern presenterade spelåret – 18 produktioner på repertoaren

– Äntligen är vi här, och vi är så entusiastiska trots två år av pandemi och nedstängningar som har utmanat teaterns planering och ekonomi, sa Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin när han presenterade spelåret på teaterns traditionsenliga spelårsöppning.

Han konstaterade att situationen varit särskilt svår för teaterns gästande personal som varit arbetslös på grund av omständigheterna. Det geopolitiska läget, kriget i Ukraina och inflationen är också realiteter.

– Framtidsutsikterna är utmanande, men trots oron inför det som kommer har vi inte tappat tron på teaterns uppdrag. Att förutsättningarna är annorlunda än tidigare är ett faktum som teatern genom hela sin verksamhet behöver förhålla sig till för att även i framtiden vara en relevant och välmående nationalscen på svenska i Finland, sa Thibblin.

Drama och komedi

Höstens första premiär den 8 september är Själarnas ö som bygger på Johanna Holmströms roman. Regissör är Mikaela Hasán.

– Pjäsen handlar om Själö som är en ö utanför Åbo där det fanns ett psykiatriskt sjukhus för obotliga sinnessjuka kvinnor. Vi vill berätta historien om de här kvinnorna, sa Saga Sarkola som är en skådespelarna i pjäsen.

Ylva Ekbland och Asko Sarkola i Innan avfärd.

Nordisk urpremiär på Amos-scenen i december har Florian Zellers Innan avfärd, ett drama om åldrande, sorg och kärlek. I rollerna ses bland annat Asko Sarkola som även hade huvudrollen i Zellers pjäs Pappan då den spelades på Svenska Teatern.

– Vi hoppas göra en föreställning som berör alla sinnen. Det är ett hus i sorg vi kommer till och som vi vet är en sorgeprocess ett stresstillstånd som frigör en massa saker i oss människor, berättade regissören Ulrika Bengts.

Den 22 september blir det finländsk urpremiär av musikalkomedin Evigt ung där sex fiktiva äldre Svenska Teatern-skådespelare blickar tillbaka på sitt liv. Den svenska komikern Adde Malmberg, som även regisserade The play that goes wrong, har regisserat även denna.

Barn och gästspel

För barnpubliken ges Aja, baja Alfons Åberg från och med november och i oktober är det premiär för den interaktiva ickeverbala småbarnsföreställningen På besök hos småkrypen för ett- till tvååringar.

– Alla oavsett ålder har rätt till konst och kultur. Ett- till tvååringar är en ny målgrupp för oss här på Svenska Teatern och vi väntar med iver på att få träffa dem, sa teaterns publikarbetare Noona Leppinen.

Simon Häger i Evigt ung.

I september gästspelar en av Lars Noréns sista pjäser Solitaire sju gånger på teatern. Svenska Teatern är en av sex samarbetsscener i denna produktion av Dramaten och Jupither Josephsson Theatre Companys och finlandssvenska Niklas Åkerfelt ses i en av rollerna. I samband med gästspelet ordnas även ett Norén-seminarium på Hanaholmen.

I början av december bjuds det på ytterligare svenska gästspel: Riksteaterns Tre lite äldre systrar i regi av Sissela Kyle, en fristående fortsättning på Tjechovs Tre systrar. Gästspelar gör även Fredrik Backman-dramatiseringen Britt-Marie var här med Bonusfamiljens Marianne Mörck i alla rollerna.

Samtal och våren

Scenmåndag är tillbaka en gång i månaden från och med september. Åldrande, sorg, papparollen och rasbiologi är ämnen som behandlas i höstens scensamtal med bland annat Cris af Enehielm och Elisabeth Rehn som gäster.

– Jag tycker det är väldigt viktigt att man lyfter upp teman som hamnat i skymundan på grund av att de är skambelagda, tabubelagda eller osynliga, sade Eva Kela som är ny moderator.

Återvänder till repertoaren gör musikalen Mary Poppins, Anna Hultins klimakterieföreställning Är det hett här? och Simon Hägers guideturer i teaterhuset i rollen som Zacharias Topelius. Carl Knifs Ett drömspel ges några gånger i augusti innan dansverket åker på Sverigeturné.

Vårpremiärer är Jeanne, Fröken Julie, New theatre Helsinki samt en repris av musikprogrammet George Malmsten & HumppAvanti Ta det Lugnt alla tider. Då återvänder även musikalen Next to normal till repertoaren.