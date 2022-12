HBL:s julkalender lucka 12: Ett historiskt hus i hjärtat av staden bytte ägare

"Tillsammans med fotografen Timo Kari visste vi inte riktigt vad vi kunde vänta oss innan vi steg in i Kims och Saaras hem.

Ett ställe där folk bor samtidigt som de har bevarat själen och många historiska detaljer. Vi insåg snabbt att det var omöjligt att få veta allt, för än var det en jugendsoffa med en historia och än var det en lampa som hittats på auktion i Tyskland.

Men det som jag tar med mig från det här uppdraget är känslan av att det här var ett hem där man tyckt om att bjuda hem gäster, ibland riktigt många gäster!

Att spåra tidigare ägare och invånare i huset var något som speciellt Kim hade lagt ner sin själ i. Under jobbet med artikeln hördes vi mycket och delade information med varandra om det här.

Några månader efter artikeln var jag och fotografen och bevakade Hangöregattan. Och gissa vem vi stötte på? Det slutade med att vi hade en pratstund om seglingskultur på regattan ombord på den båt som de tävlat med i den sköna sommarkvällen.

Blev huset sålt då? Ja då, det fick jag också höra."

Hufvudstadsbladet lottar ut en digital HBL-gåvoprenumeration (HBL 365) bland dem som vet vilket hus vi talar om. Skicka in ditt svar före midnatt! Vinnaren lottas ut 12.12 och vi kontaktar vinnarna så fort som möjligt per telefon eller e-post. Mer information om gåvan fås senare per e-post.

Prenumerationen gäller i tre månader från och med årsskiftet (1.1–31.3.2023).

Kontaktuppgifterna används endast för utlottningen.

Svar på lucka 11: Viking Glory! På bilden står Stefan Lindfors och betraktar sitt eget konstverk "Symbiosis" ur flera vinklar innan han pustar ut.

Läs hela reportaget från jungfrufärden här: Nelly Melin har tatuerat in sin kärlek till Viking Line