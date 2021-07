300 nya konstaterade fall av coronaviruset – smittspridningen ökar i Finland

Antalet smittfall har fördubblats jämfört med den föregående tvåveckorsperioden. Ökningen kan till största delen förklaras med de infektioner som konstaterats hos EM-tävlingsturister, meddelar Institutet för hälsa och välfärd under torsdagen.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar på torsdagen om 300 nya coronafall det senaste dygnet. Det innebär att totalt 97 349 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins början.

Den nationella incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, har stigit till 42,8. Under de föregående 14 dagarna var den 19,2.

Incidensen är högst, 76,8, i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Mellersta Österbotten är fortsättningsvis landets enda sjukvårdsdistrikt som har incidensen 0,0.

Incidensen är för tillfället 52,0, i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, 13,0 i Vasa sjukvårdsdistrikt och 6,6 på Åland.

För tillfället vårdas 44 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. 7 av dem behöver intensivvård.

Totalt har 5 548 326 coronatest utförts i Finland sedan pandemins början.

Institutet har övergått till att uppdatera siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. Enligt den senaste uppdateringen har totalt 976 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

Under juli månad ordnar hälsomyndigheterna inga regelrätta presskonferenser om coronaläget, men en lägesrapport skickas ändå ut på torsdagar. Enligt rapporter ser man en märkbar uppgång i antalet nya coronafall.

Den smitta som kommit till Finland via personer som rest utomlands för att ta del av EM i fotboll är nu till stor del kartlagd, skriver Institutet för hälsa och välfärd.

Totalt har 1 282 fall av covid-19 konstaterats under den senaste veckan.

I tisdags hade sammanlagt 481 infektioner rapporterats i anslutning till tävlingsresor. Ytterligare 165 personer har blivit smittade av personer som återvänt till Finland från EM-resor, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.

Största delen fall har konstaterats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. För två veckor sedan var fler än 40 procent av de konstaterade fallen direkt kopplade till EM i fotboll. Förra veckan var motsvarande andel 15 procent.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd är det inte bara fotbollsturismen som orsakat de ökade infektionsmängderna. En ökande mängd utlandsresor, livligare gränstrafik och det försämrade coronaläget i Ryssland har även spelat in.

Flest coronafall har även den senaste veckan konstateras i åldersgruppen 20 till 29 år.

På onsdagen hade sammanlagt 976 dödsfall kopplade till covid-19 anmälts till smittskyddsregistret sedan pandemins början.

Totalt har 61 procent av befolkningen fått minst en dos vaccin. 21 procent har även fått en andra dos.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd bör man tills vidare undvika att resa till Ryssland helt. Detta på grund av det kraftigt försämrade smittoläget och virusmutationer. Vid alla utlandsresor bör man noggrant följa epidemiläget vid resmålet och följa myndigheternas anvisningar. Detta gäller även när man återvänder till Finland.

Enligt institutet utfördes nästan 97 000 coronatest under förra veckan. Det är cirka 26 500 fler än veckan innan. Andelen positiva test har under de senaste två veckorna varit större än under den första hälften av juni.