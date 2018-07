300 miljoner lever med leverinflammation – omedvetet

I dag är internationella hepatitdagen. Hepatit, eller leverinflammation, orsakar årligen över 1,4 miljoner dödsfall eftersom alla inte ens är medvetna om att de bär på sjukdomen.

Fakta Hepatit C Har drabbat omkring 300 miljoner personer globalt I Finland bär 30 000 personer på smittan Ifall du tar en tatuering eller piercing ska du se till att nålarna är steriliserade Till skillnad från vaccin mot hepatit A och B så existerar inte vaccin mot hepatit C Du kan få vård mot hepatit C och viruset kan avlägsnas från kroppen Ifall du misstänker att du har blivit smittad ska du kontakta din läkare

Syftet med den internationella hepatitdagen, som årligen ordnas den 28 juli, är att sprida kunskap om hepatit och samtidigt minska på antalet personer som omedvetet lever med sjukdomen.

Sammanlagt uppskattas 300 miljoner människor i världen vara drabbade utan att veta det. Symtomen liknar mycket en vanlig infektion och många förstår därför inte att det kan handla om något allvarligare.

Den vanligaste formen av hepatit är så kallad virushepatit. Den indelas vidare i underkategorier där hepatit A och hepatit B är möjliga att vaccinera sig mot. Mot hepatit C finns ännu inget vaccin.

Hepatit A smittar via nedsmutsat vatten och mat, hepatit B och C via blod och oskyddat sex.

Symtom på hepatit B, som är vanligast, uppkommer först efter två till sex månader efter smitta. De första tecknen kan vara feber, minskad aptit och nässelutslag. Efter omkring en vecka kan man sedan börja få gulare hy och gulaktiga ögonvitor.

De flesta smittade har fått virusinfektionen under en semesterresa utomlands. Att vaccinera sig är alltid lönt. Andra råd för att undvika smitta är att vara noga med handhygien utomlands, använda kondom vid samlag, tacka nej till isbitar i drycker och undvika att tatuera sig på ställen som väcker misstanke.

I Finland får cirka 20 000 personer vård för virussjukdomen hepatit C i år. Årligen upptäcks 1 100 nya fall i landet och enligt Njur- och leverförbundet utgör sjukdomen en stor risk för folkhälsan. Viruset som orsakar hepatit C kan i värsta fall förorsaka levercirros eller cancer i levern. Ifall sjukdomen upptäcks i tid går det att få adekvat vård.

Största delen av dem som drabbas av sjukdomen är i åldern 20-29. Med hjälp av effektiv medicinering, som inleds i ett tidigt skede, går det nu för tiden att ta kål på viruset helt och hållet och bli frisk från sjukdomen.

Finland har godkänt en nationell strategi som syftar till att erbjuda medicinering till alla som har smittats av viruset hepatit C.