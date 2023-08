Insändare: Öppna upp debatten om transvårdens hälsorisker

Nu för tiden diskuteras det väldigt lite om transvårdens hälsorisker. Till transvården hör hormonbehandlingar och kirurgiska ingrepp som ofta är oåterkalleliga. Bristen på ett öppet diskussionsklimat är märkligt av flera orsaker. Transvården är till sin natur experimentell då den inte är evidensbaserad. Målgruppen är främst ungdomar, som är mitt i en sårbar utvecklings- och förändringsfas. Olika specialister inom hälsovården vågar inte lyfta fram transvårdens hälsorisker, då de är rädda att bli stämplade som transfobiska.

Transfrågan är en väldigt invecklad fråga som tangerar olika specialområden inom medicin och psykologi. Transfrågan är även en samhällelig fråga. Under de senaste åren har, delvis av okända orsaker, antalet ungdomar som sökt sig vården, flerfaldigats. Antalet nyfödda barn med odefinierade könsorgan är dock mycket liten (0,2 promille per år, under 10 barn).

Läkare ställer sig kritiskt till många begrepp som används inom transfenomenet som till exempel könskorrigering och föreslår begreppet könsmodifiering, då transvården inte kan ändra på det biologiska faktum att alla våra celler är och förblir binära, manliga eller kvinnliga.

Transvården kan senare enbart ytligt modifiera kroppens utseende. Hormonblockerare, som fördröjer puberteten, har även allvarliga och delvis okända irreversibla hälsokonsekvenser. Bland annat olika intresseföreningars påståenden att behandlingen skulle vara ofarlig har kritiserats. Läkemedlet som används är detsamma som vid kemisk kastrering och orsakar bland annat sterilitet, benskörhet samt påverkar hjärnans utveckling på sätt som vi ännu inte fullt ut vet. Ungdomar som är i en mottaglig fas och söker stöd för sin självständighetssträvan från olika ideologier, borde inte dras med i politiska tvister eller kulturkrig.

I Finland har man i bristen på en öppen diskussion överlåtit tolkningsföreträde i transfrågan åt olika intresseföreningar som Seta, Trasek och Amnesty.

Det rapporteras allt flera fall av detransition, med andra ord att tidigare könsmodifierade ångrar sina oåterkalleliga kirurgiska ingrepp och hormonbehandlingar.

I transfrågan har dessa föreningar intagit en attityd som står i konflikt med flera länders officiella vårdrekommendationer. Föreningarna saknar medicinsk-psykologisk kompetens i frågan, då de själva inte vårdar klienter/patienter med könsdysfori.

Ändå förespråkar de att allt yngre barn och ungdomar ska få rätten att genomgå medicinsk könsmodifiering och kräver att processen ska vara snabb och utgå från den egna upplevelsen. Det rapporteras allt flera fall av detransition, med andra ord att tidigare könsmodifierade ångrar sina oåterkalleliga kirurgiska ingrepp och hormonbehandlingar.

Svenska, norska, finska, franska och brittiska hälsomyndigheter har betydligt skärpt sina transvårdsrekommendationer. Myndigheterna varnar för att det görs irreversibla ingrepp på unga utan vetskap om ingreppens långtidseffekter. I de finska rekommendationerna står det att hjärnan utvecklas ända till 25 år och på grund av den instabilitet som hör till den normala identitetsutvecklingen så borde transbesluten ske först som vuxen. Det har framkommit att transvårdspersonalen brustit i sin neutralitet och varit manipulativt transbekräftande (Storbritannien: Tavistock, Sverige: Transtrain 1–4, Youtube).

Att hata sig själv och sin kropp under åratal är ett vanligt förekommande fenomen vid psykisk ohälsa. Det är viktigt att genom tillräcklig psykiatrisk och psykoterapeutisk vård utesluta de ofta psykiska grund­orsakerna till könsdysfori. Det är också viktigt att inte patologisera eller medikalisera turbulensen och osäkerheten som tillhör puberteten och tro på narrativet om en felaktig kropp.

Vi har skäl att inta en restriktiv inställning till oåterkalleliga medicinska ingrepp och ge ungdomar utrymme och tid att undersöka och pröva sig fram, vem de egentligen är. Eftersom det ännu finns många öppna frågor kring transfrågan, är det viktigt med en öppen, även kritisk samhällelig debatt om dess olika sidor. Att fördöma en öppen diskussion som transfobi – är mycket skadligt. Detta försämrar även i det långa loppet ryktet för denna livsviktiga vårdform då man inte öppet kan tala om den.

Joachim von Weissenberg, PsL Psykoterapeut, psykoanalytiker.

Ann-Sofie Öist, PsM Psykoterapeut, kroppsterapeut.