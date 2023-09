Njut av sommarvärmen – kallare vindar och regn på intåg

Veckan börjar fint med fortsatt varmt väder och uppehåll under både måndagen och tisdagen i huvudstadsregionen.

– Det kan vara dimmigt och molnigt på morgnarna men det spricker upp under dagen. Det är svårt att säga när exakt på dagen det sker, men när solen tittar fram blir det snabbt varmt, säger Joanna Rinne, jourhavande meteorolog vid Foreca.

Temperaturerna väntas dagtid ligga runt 22 och 23 grader under veckans start och under natten fungerar molntäcket som ett lock som håller kvar värmen tills molnen spricker upp igen. Svaga vindar söderifrån är också att vänta, kring fyra eller fem sekundmeter.

– Under onsdagen ser vi ett regnområde som drar in över västra Finland och det skulle kunna hinna fram till huvudstadsregionen redan under onsdagen, säger Rinne.

Det rör sig om ganska kraftigt nederbörd som, om inte vindarna skyndar på regnområdet, väntas nå Helsingfors och omnejd under natten mellan onsdag och torsdag.

– Det kan vara rikligt med regn, på sina platser över 20 millimeter plus att det finns risk för åska. Det kommer nog inte åska hemskt mycket, utan rör sig om en liten åskrisk, säger Rinne.

Under torsdag morgon kan det fortsatt regna berättar hon, men oavsett regnet ser det ut att bli ett kallare slut på veckan. Detta då vindarna förväntas vända från en sydlig vind till en nordlig vind.

– Temperaturen kan sjunka med sju grader ned till 15 grader under dagen, men man kan vänta sig mest uppehållsväder.