Inför Wimbledon 2023: Djokovic favorit igen

Friare klädkod

Sedan starten 1877 har Wimbledon haft en strikt klädkod som säger att spelarna måste bära vita kläder. I årets upplaga har klädkoden gjorts om för damerna. De får för första gången att bära mörka underkläder. En ändring som uppskattas.

– Jag står bakom det. Det är en stor lättnad. Jag hade mens förra året under Wimbledon och det var väldigt stressigt, sade världsfyran Coco Gauff.

Serbisk superstjärna kan skriva mer historia

Den serbiske legendaren Novak Djokovic är redan historisk. När han vann Franska mästerskapet i juni blev Djokovic den förste herrspelaren någonsin att vinna 23 grand slam-titlar. I Wimbledon har han chansen att skriva mer tennishistoria.

En ny titel skulle nämligen både innebära att han blir den första att vinna 24 grand slam-titlar under den öppna eran, samt att han tangerar legendaren Margaret Courts rekord. Är han rentav den störste redan?

Finska hoppet

Emil Ruusuvuori är ensam om att försvara de finska färgerna då dubbelspecialisten Harri Heliövaara hoppar över grässäsongen då familjen väntar tillökning och Otto Virtanen föll i kvalfinalen.

Ruusuvuori fick en tuff lott då Stan Wawrinka står för motståndet i första omgången.

Wawrinka har lidit av skador de senaste åren men 38-åringen har blixtrat till också i år. Ruusuvuori besegrade schweizaren i fjol med 2-1 i set.

— Då man blir bättre och bättre och når resultat höjs också kraven på dig på alla sätt. Det gäller att kunna handskas med trycket utifrån, säger Ruusuvuori vars match mot Wawrinka spelas på måndagskvällen.

Emil Ruusuvuori.

Lyckas världsettan?

Är det här Wimbledon där världsettan Iga Swiatek till slut spelar hem titeln?

Den polska 22-åringen har vunnit Franska mästerskapen tre år i rad, men i Wimbledon vill det sig inte för henne. För ett år sedan gick hon in i turneringen med en segersvit på 35 matcher. I den tredje omgången blev hon utslagen. I genrepsturneringen i Tyskland tog det stopp i semifinal – hon tvingades lämna walk over på grund av misstänkt matförgiftning. Nu kan det vara hennes tur att vinna.

Iga Swiatek. Arkivbild.

Ryssar och belarusier tillbaka

I våras meddelade All England Club, som arrangerar Wimbledon, att förbudet mot ryska och belarusiska spelare som infördes förra året inte gäller under årets upplaga av turneringen. Spelarna från länderna får delta i turneringen under neutral flagg.

Belarusiskan Arina Sabalenka meddelade redan att hon vägrar svara på frågor gällande Rysslands invasionskrig mot Ukraina.

– Jag skulle vilja säga att jag inte kommer att prata politik. Jag är här för att enbart prata om tennis. Vänligen respektera det. Om ni har några politiska frågor kan ni fråga WTA eller turneringen så kan de skicka en kopia av mina svar från tidigare turneringar, säger Sabalenka.