Tjäle och schamanism från Närpes

LYRIK Rickard Eklund tundra Ellips 2023

På sin nätsida kallar han sig "den sjungande dialektpoeten". År 2016 vann han Solveig von Schoultz-dikttävlingen och hans sång valdes till årets finlandssvenska låt. Han har gjort teater- och filmmusik och psykedeliska videoinstallationer med elektronmusik. Han heter Rickard Eklund och debuterar med diktsamlingen tundra.

Med en sådan bakgrund är det klart att förväntningarna är betydande. Den inledande dikten anslår tonen:

”En djup tjäle spänner sig i ljudet / under våra skor // här blir ingen gammal”.

Personerna vandrar på frusen mark, kanske en tundra, vilket gör att den sista radens möjliga allusion till Cormac McCarthys roman No Country for Old Men (som bevarat den engelska titeln i översättning) förflyttar scenen från sydliga till nordliga breddgrader.

In i tundra!

Det är tundran som gäller, både den som ligger i själen och det sibiriska landskapet som beskrivs i samlingens första och starkaste avdelning ”Tundra”. Ibland är diktrösten intensivt allittererande och orerar som i en katalogdikt:

”in i tundra! tydliga / froströtters fötter / kröker från skrymsle till / kroppar i flätade skrindor / madrassfimpar, röksignaler, köksfläktar”.

Den torra tundrans flacka landskap ställs mot vertikala perspektiv genom sibirisk schamanism och halvädelstenen turmalin, som anses ha beskyddande och helande egenskaper: ”tjäna högre makter, riv, bygg högre i turmalin!”

Avdelningen är nyskapande och diktspråket kan ha inspirerats av amerikanska beatpoeter och Elmer Diktonius, som för övrigt också var kompositör.

Längre fram figurerar frön som motvikt till den sterila tundran och i avdelningen ”Passage” verkar orten vara Eklunds hemtrakt Närpes, där diktjaget ”offrar min kropp åt skogen / låter min själ sänkas i skogen”. Där kokar ”rotfolket” alkoholdrycken kilju varje kväll och torparnas släktingar ligger begravna under fötterna.

I avdelningen ”Askes” fortsätter tematiseringen av tundran. Människa, djur och växt går ihop med skrivprocessen när ”Hjärnan blir ett djur programmerat / Slitas sönder som trädrötter ur en mening”.

Det är som om Eklund ville visa att det finska Österbottens knivjunkare också har ättlingar på svenskt håll. I ”Brytning” går vägen ”Från barskåp till barskrapad” och ”Vrede kan bli vacker / när de accepterade känslorna är få” och en man slår en annan man blodig och ser på när han kryper i väg.

En helt egen röst

Helst bör man kanske läsa diktsamlingen som en kalejdoskopisk diktsvit, för alla dikter är inte på samma nivå som de bästa. Dessutom skönjer man en viss språklig osäkerhet som kan ha att göra med att Eklunds modersmål är närpesiska:

”Hur många vågar vara här man är och vad man tycker? / Hur många vågar vända åsikt eller ramla skamfylla?”

Trots en viss ojämnhet är Rickard Eklunds debutsamling suggestiv, tankeväckande och initiativrik.

Är det här kreativt eller vacklande språkbruk eller både och?

På samma sida kan man läsa: ”Det fullkomligt myllrar av tungor / alla vetta ut i vatten”. Visst har den senare raden fonetiska kvaliteter, men är den arkaiska pluralformen medveten och är ”vetta ut i” bara en kontamination av ”vetta mot” och ”rinna ut i”?

Trots en viss ojämnhet är Rickard Eklunds debutsamling suggestiv, tankeväckande och initiativrik. Den mutar in en ny slags syn på Närpes och Svenskfinland genom en helt egen röst.

Man kan med glädje konstatera att den finlandssvenska lyriken fått ett nytt spännande namn.