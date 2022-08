Färdiginspelad superhjältefilm kan skrotas

Med In the Heights-skådisen Leslie Grace i huvudrollen och Bad boys for Life-duon Adil El Arbi och Bilall Fallah vid rodret var förhoppningarna på Batgirl-filmen hyfsat höga.

Så pass att man övervägde att den från början tänkta HBO Max-exklusiva filmen skulle gå upp på biograferna.

Olika förklaringar

Men med ett nytt styre vid strömningsjättens moderbolag Warner Bros Discovery kanske den nu aldrig får se dagens ljus.

Enligt The Wrap och New York Post lutar det i stället åt att filmen helt skrotas, trots en budget på uppskattningsvis mellan 70 och 100 miljoner dollar. Enligt båda medierna har filmen fått ett uselt emottagande av fokusgrupper som fått se den.

Hollywoodjätten sägs ha blivit mer försiktig med hur man hanterar superhjältarna i DC Comics, som till skillnad från Marvels filmuniversum – där biosuccéerna radats upp under många år – haft mer blandade framgångar på vita duken.

Kan kopplas till skatt

Variety har pratat med flera branschkännare som tror att en förklaring kan vara skatteteknisk, genom att göra en avskrivning på filmen som blir en kostnad för sammanslagningen mellan Warner Media och Discovery. En nackdel är dock att den i så fall varken kan släppas i någon form eller säljas.

Det skulle vara ett hårt slag för huvudrollsinnehavaren, som i flera intervjuer berättat om rollen.

Batgirl och jag nämns i samma mening. Jag är så tacksam för alla som trott på min potential, sade Leslie Grace – Jag kan knappt tro attoch jag nämns i samma mening. Jag är så tacksam för alla som trott på min potential, sade Leslie Grace till Elle förra året.

Något offentligt uttalande från Warner Bros Discovery har inte kommit om filmen.

Batgirl är vanligtvis polisinspektören Jim Gordons dotter Barbara Gordon, som tar upp manteln i Gotham City och börjar bekämpa skurkar. Den som vill se mer av henne kan i stället se fram emot spelet Gotham knights som släpps i höst, där hon är en av fyra spelbara figurer.