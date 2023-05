Finalhjälten på hugget då Lejonen tog krampaktig seger

Lätt var det inte, men nu är Lejonens segerkonto öppnat. För andra kvällen i rad utmanade Tyskland ett av turneringens topplag, som ändå kom undan med blotta förskräckelsen. Finland slog Tyskland, som på fredagen föll med 0–1 mot Tre Kronor, med 4–3 (1–1, 2–2, 1–0).

Precis som i premiären mot USA kom Lejonen in i matchen med dunder och brak. NHL-lirarna skapade farligheter och det var också just en duo från Nordamerika som låg bakom Finlands ledningsmål.

Kaapo Kakko fann Joel Armia vars hårda skott rann in över mållinjen via tyska målvakten Dustin Strahlmeiers plockhandske. Allt såg lovande ut för Lejonens del men tyskarna hittade vägen tillbaka in i matchen. Kvitteringen kom genom en äckligt studsande puck som klättrade över Jussi Olkinuora och in i nätmaskorna.

Och precis som i premiären mot USA sinade Lejonens tempo i mittperioden. Tyskland fick en chans i powerplay, misslyckades men fick i gång ett långt anfall efter att Teemu Hartikainen lämnat utvisningsbåset. En halv minut passade tyskarna pucken runt i anfallszonen och till slut tog Kai Wissmann ett skott från blåa linjen och matchen hade vänt.

Målet var en väckarklocka för Lejonen. Knappa två minuter senare bröt sig Kasperi Kapanen och Sakari Manninen in i anfallszonen med fart och en precis passning av St. Louis-proffset Kapanen bäddade för ett skottläge för fjolårets finalhjälte Manninen. Manninen prickade krysset med ett direktskott – men han var inte färdig.

Kort därpå skaffade Manninen en tysk utvisning och under två minuter efter sitt första mål var han igen framme på rätt plats vid rätt tidpunkt. Mikko Rantanens dåliga skott tvingade Strahlmeier göra en sprattlig räddning som gav en retur åt Manninen som enkelt lyfte in 3–2 med ett backhandskott.

Början på slutet för Tyskland? Inte alls. Ett nytt sent hjältedåd, nu av JJ Peterka, utjämnade matchen till 3–3 bara 19 sekunder före summern och matchen var vidöppen före sista perioden.

Ångesten började kännas ända upp på läktaren då minuterna gick i tredje perioden. Sedan steg Lejonens förstakedja fram. Rantanen snappade upp en puck framför det tyska målet och visade sedan prov på sin skicklighet med pucken då han slog knut på försvaret, tog ett skott varefter backen Mikko Lehtonen högg till på returen. Segermålet kom med 52.45 på klockan.

Manninen var matchens lirare med sina 2+1 poäng och Rantanen fick sig två assist i en match som bjöd på försiktiga positiva besked – men något formbesked kan man absolut inte kalla den.

Lejonen får fira mors dag i lugn och ro, sedan väntar ett laddat möte med Tre Kronor i måndagens kvällsmatch.