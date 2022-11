Musk hotar med strid mot Apple

Elon Musk antyder i en serie Twitterinlägg att han tänker ge sig på Apple. Han skriver bland annat att den amerikanska teknikjätten till största delen stoppat sin annonsering på Twitter.

Apple uppges ha varit den största annonsören på Twitter under årets första kvartal, enligt The Washington Post.

Musk sällar sig också till de som kritiserat att Apple tar 30 procent i avgift av apputvecklare som tjänar mer än en miljon dollar om året genom Apples digitala butik App Store, vilket bland annat "Fortnite"-skaparna Epic är i juridisk konflikt med Apple om.

Twitters tidigare säkerhetschefskrev nyligen i en text i The New York Times att Twitter är beroende av Google och Apple, eftersom bolagen till stor del avgör om Twitters app ska finnas tillgänglig på Android- respektive Iphonemobiler via sina digitala butiker.