Wagner: Vi har erövrat östra Bachmut

– Wagnerstyrkor har tagit över hela den östra delen av Bachmut, allt öst om Bachmutkafloden, säger Wagnerledaren Jevgenij Prigozjin i ett ljudklipp som distribueras av hans presstjänst via Telegram.

Prigozjin har dock en historik av att göra för tidiga segerrop. Han har möjligen också ett intresse av att visa upp en framgång i ett läge där han tvistar med den militära ledningen i Moskva om såväl resurser som erkännande.

Floden löper genom och delar Bachmut, men större delen av staden ligger på den västra sidan.

Den ukrainska militärens generalstab meddelar på onsdagsmorgonen att ryska styrkor har fortsatt att anstorma Bachmut ”trots avsevärda förluster”. Ryska anfall rapporteras mot flera byar omkring Bachmut, men dessa sägs ha varit misslyckade.

Bachmut, sett från avstånd i söndags.

Viktig enligt båda sidor

Rysslands militära fraktioner har anfallit Bachmut under de senaste månaderna och erövrat mindre orter runt omkring. Slaget om staden har blivit det blodigaste hittills i kriget. Väldigt många soldater har dödats på bägge sidor när det har utmynnat i vad som beskrivs som ett utmattningskrig.

Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu har gjort gällande att det är avgörande att landets styrkor erövrar Bachmut för att kunna gå på fortsatt offensiv västerut i Ukraina.

Ukraina säger sig ha beslutat att förstärka försvaret av staden i stället för att dra tillbaka styrkor för att undkomma en eventuell belägring. President Volodymyr Zelenskyj beskriver det också som avgörande, då Ryssland annars skulle få en ”öppen gata” att fortsätta fram på.

– Det här är taktiskt för oss. Vi inser att de efter Bachmut skulle kunna gå ännu längre, säger han i en intervju med amerikanska CNN.

Utdraget och kostsamt

Ukrainas försvar av Bachmut tvingar in Ryssland i en utdragen strid med stora förluster – för en stad som ”inte är av väsentlig betydelse operativt eller strategiskt”, enligt analytiker vid tankesmedjan Institute for the study of war.

Ett ukrainskt pansarfordon i närheten av fronten i Bachmut. Bilden togs i lördags.

De ser inte heller att Ryssland skulle kunna fortsätta någon vidare offensiv framåt, vad krigets parter än hävdar. De ryska styrkorna ”saknar kapacitet att dra nytta av en taktisk erövring av Bachmut . . . och kommer sannolikt att snabbt kulminera efteråt”, lyder tankesmedjans senaste dygnsrapport om kriget.

Wagnerledaren Jevgenij Prigozjin har gått ut med en förmaning till den ryske försvarsministern Sjojgu om att inte ta ut några segrar i förskott. Han har sedan länge hävdat att det bara är Wagners soldater som anfaller Bachmut – inte den ryska arméns soldater. På tisdagen sade han sig bedöma att det fortsatt är mellan 12 000 och 20 000 ukrainska soldater som försvarar.

Omkring 4 000 av stadens närmare 80 000 civila invånare bedöms vara kvar i staden, meddelade Ukrainas vice premiärminister Iryna Veresjtjuk på tisdagen.