Shell tror oljepriset fortsätter uppåt

Världsmarknadspriset på råolja steg markant efter Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari i år. Ett terminskontrakt för leverans av brentolja har sedan dess kretsat en bra bit över 100 dollar per fat, med en topp nära 121 dollar per fat i början av juni.

I torsdagens handel stiger oljepriset med 1 procent till nästan 108 dollar per fat.

Priset på naturgas har lyft ännu mer, sedan Ryssland strypt leveranserna till EU. I torsdagens handel på råvarubörsen i Amsterdam ligger det på 205 euro per megawattimme efter en historisk topp tidigare i veckan på 228 euro – vilket kan jämföras med ett snittpris på omkring 15 euro per megawattimme under åren 2016-2020.

Källa: TT