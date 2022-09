Forna kolonier kluvna kring drottningens arv – ”Jag kan inte sörja”

När drottningen tog över tronen 1952 blev hon regent över miljoner människor som aldrig valt att låta sig styras av den brittiska kronan.

I dag präglas många av länderna – i Afrika, Asien och Karibien – av ilska och bitterhet gentemot det forna kolonialstyret. Kolonialismens mörka arv stavas slaveri, rasism, exploatering och plundring. För många kom drottningen att representera allt det under hennes sju årtionden på tronen.

I Kenya – det land prinsessan Elizabeth befann sig i när hon meddelades att hennes far hade avlidit – har krav rests på att återlämna kraniet från en motståndsledare som sköts till döds av de koloniala makthavarna 1905. Enligt representanter för folkgruppen Nandi avskildes Koitalel Arap Samoeis huvud från kroppen och sändes till England som krigstrofé, rapporterar AFP.

Prins Philip, drottning Elizabeths make, under ceremonin i Nairobi som 1963 markerade slutet på det brittiska kolonialstyret i Kenya.

Timmarna efter drottningens död publicerade den kenyanska juristen Alice Mugo ett dokument från 1956 – fyra år efter drottningens tillträde – på Twitter. "Resetillstånd", står det på det bleknade pappret som Mugos mormor var tvungen att uppvisa för de koloniala makthavarna för att få röra sig inom sitt land.

Andra kenyaner hölls fångna i läger under grymma förhållanden. Tiotusentals kenyaner utsattes för tortyr, våldtäkter, mord och kastrering inom ramarna för det brittiska lägersystemet, rapporterar The New York Times