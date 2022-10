Ekonom: Truss leker med elden

Liz Truss förslag om skattesänkningar på 45 miljarder pund (51 miljarder euro) – mitt i den skenande kostnadskrisen i Storbritannien – möttes direkt av hård kritik från oppositionen, den Internationella valutafonden (IMF) och även egna partikamrater.

Skattesänkningarna riskerar att elda på den skenande inflationen ytterligare och gynnar även de mest välbeställda i samhället.

Därför kan det under den rådande partikongressen bli ännu tydligare om det finns splittringar i Tories kring den ekonomiska politiken, det menar Robert Bergqvist, seniorekonom vid SEB.

Spekulationer har även väckts om att Truss ledarskap, och även finansminister Kwasi Kwartengs, kan komma att ifrågasättas under dessa dagar.

Truss står fast

Men trots allt detta visar Truss inga tecken på att ändra sig. I en BBC-intervju inför kongressen säger hon att hon fortfarande står bakom skattesänkningarna – men att hon borde ha förberett landet på förslagen bättre.

– Vi har en tydlig plan för hur vi ska hantera dels energikrisen, dels inflationen, men också för att få ekonomin att växa och få oss på fötter igen, sade Truss till tv-kanalen då.

Förslaget om skattesänkningarna satte direkt marknaden i gungning. Det brittiska pundet rasade mot dollarn, långräntorna steg kraftigt, samtidigt som den brittiska centralbanken Bank of England gick in och gjorde stora stödköp av statsobligationer för att förhindra en total krasch av ekonomin.

Samtidigt deklarerade banken att stora räntehöjningar kan komma framöver.

Skattesänkningsförslag och finanskaos För drygt en vecka sedan presenterade den nya brittiska regeringen en så kallad minibudget. I den föreslås skattesänkningar på 45 miljarder pund, som inte är finansierade. Marknaden reagerade mycket häftigt. Pundet fullkomligt rasade mot dollarn. Räntorna steg. Den brittiska centralbanken Bank of England deklarerade att man var beredd att höja räntan så mycket som krävdes, och började också stödköpa statsobligationer i stor skala. På onsdagen tog IMF Storbritannien "i örat" och uppmanade den brittiska regeringen att tänka om och dra tillbaka sitt förslag. Men redan på torsdagen deklarerade Liz Truss att hon inte tänker dra tillbaka förslaget. Något som premiärministern bekräftade ytterligare en gång på söndagen inför partikongressen. Vik ut ▼

Krafter inom partiet

Trots att det verkar som att få håller med om Truss förslag i nuläget finns det troligtvis starka krafter inom partiet som är drivande för att genomföra skattesänkningarna, enligt Robert Bergqvist.

När Tories skulle välja en ny partiledare var Truss även den kandidat som profilerade sig genom att vilja sänka skatterna. Motståndaren, och den tidigare finansministern Rishi Sunak, förespråkade i stället en mer återhållsam linje i frågan.

– Att backa nu skulle därför vara som att Truss bekräftar att Sunak hade rätt, säger Robert Bergqvist.

Det är därför mer troligt att Truss och Kwarteng i stället kommer att vilja köpa sig tid under kongressdagarna och rikta fokus framåt mot november, när budgeten ska läggas fram. Tidigare under veckan har även Kwarteng gått ut med att det finns en långsiktig plan för hur partiet ska kunna få de offentliga finanserna under kontroll.

En taktik för att försöka lugna marknaden, enligt Robert Bergqvist.

– Men de måste vara medvetna om att de leker med elden.