Vladimir Putin till Xi Jinping: Vi står upp mot ”guldmiljarden”

I ett noga regisserat pr-spel skriver Xi till den ryska publiken i Rossijskaja gazeta och hans ryske kollega Vladimir Putin skriver i Folkets Dagblad i Kina inför tredagarsbesöket som börjar på måndagen.

”Det glädjer mig mycket att skriva i en av världens största och mest tongivande tidningar för att hylla det vänliga kinesiska folket”, inleds Putins inlägg i Folkets Dagblad, som är Kommunistpartiets tidning i Kina.

Stark konspirationsteori

Han tackar Kina för en ”balanserad” hållning i Ukraina-frågan. Kina är en av de stormakter som tvekat att fördöma Rysslands anfallskrig.

”Tillsammans med likasinnade främjar våra länder uppbyggnaden av en mer rättfärdig, flerpolig världsordning, baserad på internationell rätt, inte på några 'regler' som endast tjänar 'guldmiljardens' intressen”, skriver Putin

Guldmiljarden eller ”den gyllene miljarden” är en konspirationsteori som är stark i den ryskspråkiga världen. Den går ut på ett den finns en hemlig elit, underförstått i västvärlden, som ser till att den rikaste miljarden människor i världen har det bra – på bekostnad av alla andra.

Inför statsbesöket har det spekulerats i att Xi nu försöker inta någon slags medlingsroll i Ukrainakriget. I sin artikel hänvisar han bland annat till texten ”Kinas linje för en politisk lösning av Ukrainakrisen” , en nyligen publicerad punktlista som på en del håll i världen har kallats för grunden för en fredsplan.

”Ingen enkel lösning”

Enligt Xi tar denna lista ”hänsyn till alla parters berättigade oro, och speglar bredast tänkbara samförstånd inom det internationella samfundet”. Men listan är vag och innehåller inte mycket till konkreta steg för att fred ska nås.

Xi erkänner att ”det finns ingen enkel lösning på ett komplicerat problem”. Men, fortsätter han i sin debattartikel, via ”dialog och konsultationer” finns det goda möjligheter att ”lösa krisen samt att fortsätta på vägen mot en värld med varaktig fred och gemensam säkerhet”.

Kinas diktator väntas anlända till Moskva under eftermiddagen och sedan välkomnas med en överdådig middag på måndagskvällen. De huvudsakliga politiska mötena under besöket ska äga rum under tisdagen.