HBL:s julkalender lucka 4: Här finns gator och gränder som hämtade ur Bullerbyn

”Vinterstämning som finast, den lilla trähusidyllen inbäddad i ett tjockt täcke av fluffig snö, sagolikt näpet där vi gick under stjärnklar himmel på öde gator och gränder hämtade ur Bullerbyn.

Samtidigt säregen stämning som ur amerikansk skräckfilm, vi promenerade kors och tvärs och mötte ingen. Någonstans skällde en hund, vi såg spår av en sparkstöttning i snön och bakom fördragna gardiner lyste lampor.

Kyrkan var stängd liksom banken men stadshuset var olåst så vi knallade in och ropade Hallåå är någon hemma? En sekreterare dök upp och rotade fram stadsdirektören. Försök gå in på stadshuset i Helsingfors och hojta efter Vartiainen eller Sinnemäki!

Följande dag skulle vi möta en trålare på väg in lastad med strömming, en viktig näring i trakten, svängde in bilen på det tomma glashala hamnområdet och stannade några meter från kajkanten.

Ensamma i kylan och mörkret klockan halvfem på morgonen var det inte muntert att inse att handbromsen hade låst sig.”

Var befinner vi oss?

Svaret på lucka 3: Jurmo! På bilden syns österrevet på Jurmo, en landtunga som bildas av att vågor drar upp sand och grus. Här gjordes intervjun med Benjamin Donner, turismchef i Pargas, som berättade om sjukdomen som höll på att ta hans liv.

