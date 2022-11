Seger i Londonderbyt – Arsenal tillbaka i topp

Toppmatchen avgjordes en dryg kvart in i andra halvlek – och på ett för Chelsea pinsamt sätt.

Bukayo Saka skruvade in en högerhörna med vänsterfoten. Bollen smet förbi allt och alla och var på väg in i det bortre hörnet när mittbacken Gabriel för säkerhets skull stötte in segermålet.

Leder med två poäng

Segern innebär att Arsenal återtog serieledningen och ett fortsatt försprång på två poäng efter 13 matcher.

För Arsenal var det fjärde segern av fyra möjliga i möten med andra klubbar från London den här säsongen.

För Chelsea går det betydligt tyngre. Klubbens segerlösa svit i ligan är nu uppe i fyra matcher – inte den utveckling man hade hoppats på sedan Graham Potter tog över som manager.

Potter agerade omedelbart för att få fart på laget efter Gabriels mål – men det gick ut över anfallarna Pierre-Emerick Aubameyang och Kai Havertz, som hade gjort sitt för dagen.

Någon effekt fick inte bytena. Chelsea gav ett på det hela taget blekt intryck i derbyt.