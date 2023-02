Snart är det dags att börja spana efter vårtecken

Hur ser de första vårtecknen ut? Har du hört en fågel som värmer upp stämbanden, sett ett grönt blad som spricker ut eller hittat en övervintrande pollinatör som vaknar till liv? Nu startar Luonto-Liittos vårkampanj, där naturförbundet samlar in vårtecken på en digital blankett . Alla som gör observationer i sin egen närmiljö är välkomna att delta och skriva upp sina vårtecken. Blanketten finns även på svenska.

– De första vårtecknen går att observera redan i slutet av februari. Vårens ankomst kan kännas som värmande solstrålar på bar hy eller som fågelsång i närskogen, säger kampanjkoordinator Lotta Ojala vid Luonto-Liitto.

Luonto-Liittos kampanj Kevätseuranta startar nu, under det sista veckoslutet i februari. Det här är en årligen återkommande kampanj med långa traditioner, det är nu 47:e året som man samlar in vårtecken med hjälp av medborgarna. Varje år samlar man in observationer på en rad växter, insekter och fåglar samt på årets tema, som är pollinatörer.

– Med årets tema vill vi öka medvetenheten om hur viktiga pollinatörerna är för naturens mångfald. Pollinatörer har en central roll för hur våren framskrider, deras arbete är en förutsättning för att sommaren ska kunna slå ut i blom, säger Lotta Ojala.

Släpp ut surrande insekter

Pollinatörer är beroende av tidiga vårväxter så att de hittar föda. Därför är årets temaarter tätt sammankopplade med pollinatörer: geting, humla, nässelfjäril, blåbär, smörblomma och vide. Dessa är under specialbevakning under vårkampanjen, men utöver dem kan man lämna in observationer på 38 välkända arter, som finns listade på kampanjens webbsida

Getingar är viktiga pollinatörer, de ser till att många av våra vanligaste frukter och bär blir pollinerade och kan bära frukt.

Trots att världen ännu är vit och frusen börjar solen väcka naturen till liv i slutet av februari. Under soliga dagar börjar de tidigaste insekterna vakna upp.

– Om du upptäcker en vimmelkantig pollinatör i fönstret ska du släppa ut den trots att vädret fortfarande är kyligt. Dessa vårens första pollinatörer är nämligen drottningar som har en viktig uppgift med att bygga upp ett nytt samhälle, säger Ojala.

I takt med att dagarna blir längre och ljusare ökar antalet vårtecken. Det lönar sig alltså att bege sig ut i naturen och spana efter kryp och växter som vaknar till liv. Det rör på sig där ute, också under snödrivan.

Har du tagit ett foto på vårtecken och vill dela den med oss på HBL? Det går bra att skicka in bilder med vårtecken till nyheter@hbl.fi. Berätta gärna också var och när bilden är tagen, vad den föreställer och vem som har tagit bilden.