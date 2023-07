Coldplay utökar med två konserter i Finland

Det blev klart redan förra veckan att Coldplay besöker Finland för första gången nästa sommar i samband med deras världsturné.

På måndagsmorgonen släpptes förhandsbiljetterna till konserten på Olympiastadion i Helsingfors. På grund av den stora efterfrågan annonserade bandet att de förutom konserten på söndagen 28 juli också uppträder tisdagen den 30 juli och onsdagen den 31 juli 2024.

Registreringen för förhandsförsäljningen på bandets hemsida har redan stängt, så förhandsbiljetter till de extrainsatta konserterna är enbart tillgängliga för dem som redan har registrerat sig.

Den allmänna biljettförsäljningen öppnar fredagen den 28 juli klockan 10.

Konserterna är en del av turnén Music of the Spheres, som pågått sedan mars 2022 och sålt över 7,5 miljoner biljetter – enligt Live Nation mer än någon annan turné under de senaste två åren.