Krönika: Mordet på bebisarna skakar om den brittiska hälsovården

I flera år hade barndödligheten på den neonatala avdelningen på sjukhuset The Countess of Chester hospital i nordvästra England legat på samma nivå som i resten av Storbritannien – omkring två eller tre dödsfall per år. Plötsligt börjar dödsfallen stiga. Tre bebisar dör i juni 2015. Det överraskar läkarna.

Avdelningens chefsläkare Stephen Brearey kallar sina kollegor till ett möte, enligt BBC:s grävande program Panorama. De gör en intern utredning som visar att sjuksköterskan Lucy Letby är den enda anställda som varit på plats då alla dödsfallen inträffat.



Fyra månader senare dör ytterligare två bebisar på avdelningen. Också den här gången är det oväntat. Och Lucy Letby är i tjänst.