299 nya coronafall i Finland

Totalt 37 218 fall av coronaviruset har rapporterats sedan början av epidemin.

Totalt 299 nya fall av coronaviruset har konstaterats i Finland under det senaste dygnet, meddelar Institutet för hälsa och välfärd (THL) på tisdagen.

Sedan epidemin började har 37 218 fall av smitta rapporterats. De allra flesta av dem har tillfrisknat.

Epidemin är som kraftigast i Egentliga Finland, Nyland och på Åland just nu. I de tre landskapen ligger incidensen, antalet nya fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, över 100. Landssnittet är 61,6 just nu, vilket är betydligt lägre under de två veckorna innan det.

Över 2,5 miljoner finländska coronatester har analyserats. Bara det senaste dygnet har uppemot 25 000 nya tester registrerats i THL:s databas.