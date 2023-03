Insändare: Det är skillnad mellan skuld och skuld

Under de senaste veckorna har uppmärksamheten i den politiska debatten inför riksdagsvalet fokuserats på Finlands skuldsättningsgrad och på de utgifter som bör skäras ner under den kommande mandatperioden. Varje parti lyfter fram vikten av att undvika nedskärningar av de poster som ligger närmast just dess väljare och föreslår olika sätt att få ner skuldsättningsgraden genom att endera höja skatter eller skära ner på andra utgifter.

Statens skuld, antigen som totalbelopp eller i förhållande till bnp, ses som ett ont som måste fås ned. Detta är dock lite missvisande: Staten ska inte likställas med hushåll som månad efter månad amorterar på sitt bolån tills lånet är avbetalat.

Dessutom är inte all skuld lika: om statsskulden används systematiskt för att betala för rörliga kostnader, såsom löner för de anställda i den offentliga sektorn, är detta inte hållbart. För att använda hushållens metafor, är detta som att ta en konsumtionskredit för att åka på semester till Thailand. Dessa löpande utgifter, som ändå är viktiga, ska finansieras med skattemedel, på samma sätt som man finansierar sin semester med sin lön och besparingar.

Men sedan finns det långsiktiga investeringar som kan – och bör – finansieras med skuld. Exempel av detta kan vara investeringar i forskning och utveckling, infrastruktur, utbildning och samhällsviktiga åtgärder för att undvika marginalisering och attrahera arbetskraft till Finland.

Om man vill sätta detta i makroekonomiskt termer bör staten skuldsätta sig för att finansiera utgifter som har en multiplikator som är betydligt högre än ett. För dessa typer av utgifter blir avkastningen i form av framtida bnp för varje euro spenderad i dag flera gånger så stor.

Även om skuldsättning i dag ökar, kommer nämnaren, bnp, på sikt att öka mer och skuldsättningskvoten kommer att hållas i balans. Viktigt att ha i åtanke är att inte allt kan mätas och analyseras med finansiella multiplikatorer: områden såsom biodiversitet, naturskydd, och övriga så kallade positiva externaliteter är även områden som staten ska ta ansvar för och ger en framtida nytta som inte syns i bnp.

Det som för tillfället saknas i debatten är denna typ av resonemang. Det är synd att inget parti kommunicerar tydligt sin vision om hur Finland ska använda beskattning och skuldsättning på ett strategiskt och långsiktigt sätt för att säkerställa Finlands framtida välfärd och konkurrenskraft.

Paolo Frazzarin, Helsingfors